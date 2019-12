Negując status kolegi sędziego, wstrzymali proces cywilny. Rzecznik Dyscyplinarny reaguje

Prowadzę czynności wyjaśniające ws. przekroczenia uprawnień przez sędziów SA w Katowicach przez bezprawne przypisanie sobie kompetencji do podważania składów orzekających. Takie działanie sędziów nie tylko spełnia znamiona bezprawności, ale też anarchizuje system prawny i wstrzymuje ważne sprawy Obywateli – poinformował zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik. W jednej ze spraw o rozwód w której składzie orzekającym jest sędzia, który nie spodobał się jego kolegom z Katowic, zrzeszonym w Iustitii.

Podjęto czynności wyjaśniające wobec trojga sędziów z katowickiego sądu apelacyjnego, którzy zwrócili się z pytaniem do Sądu Najwyższego ws. sędziego rekomendowanego przez nową KRS – poinformował rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab.



Jak przekazano w komunikacie sędziego Schaba, czynności wyjaśniające podjęto w sprawie podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez sędziów SA w Katowicach, którzy jako członkowie składu orzekającego przekroczyli swoje uprawnienia, „przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w pierwszej instancji”.



Czynności wyjaśniające wobec tych sędziów jeszcze podjął zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Przemysław Radzik.

#wieszwiecej Polub nas

W tej sprawie po wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach jedna ze stron złożyła odwołanie i sprawa trafiła do katowickiego Sądu Apelacyjnego. Zgodnie z prawem został wylosowany skład rozpoznający sprawę o rozwód, jednak sędzia przewodnicząca postanowiła podważyć status jednego z sędziów tego składu, a konkretnie wskazanego przez KRS - Grzegorza Misiny. W związku z tym razem z kolegami złożyła wniosek do Sądu Najwyższego „o rozstrzygnięcie, czy skład orzekający, w którym zasiada, rekomendowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa sędzia, jest należycie obsadzony”.

„Czy udział Krajowej Rady Sądownictwa, której skład ukształtowano w wyniku wyboru przez Sejm RP piętnastu sędziów w trybie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (...) w procesie powołania sędziego będącego członkiem składu orzekającego stanowi samoistną i wystarczającą przesłankę do uznania, że skład sądu jest sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 kpc?” – głosi to pytanie.



Przepis przywołany przez sędziów stanowi, że postępowanie w danej sprawie jest nieważne, jeżeli „skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy”.



W pytaniu chodzi o to, czy można uznać za należycie obsadzony sąd, jeśli orzekający sędzia został wyłoniony już przez nową KRS.



– Chodzi o rozstrzygnięcie, czy fakt powołania sędziego po zaopiniowaniu i za rekomendacją tej obecnej KRS (...) może oznaczać, że sędzia jest nieuprawniony do orzekania – tłumaczył rzecznik katowickiego SA.



Ponadto – jak dodano w komunikacie rzecznika dyscyplinarnego – przedmiotem podjętych czynności wyjaśniających jest zagadnienie popełnienia przez sędziego sprawozdawcę ze składu katowickiego SA przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niezłożeniu wniosku o wyłączenie się od udziału w tej sprawie w sytuacji, gdy przed otrzymaniem powołania do pełnienia urzędu sędziego SA, uczestniczył on procesie konkursowym już przed nową KRS.