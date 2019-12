RPD zawiadomi prokuraturę ws. inicjatywy „Aborcja bez granic”

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zapowiedział zawiadomienie prokuratury w sprawie inicjatywy „Aborcja bez granic”. – To inicjatywa niezgodna z polskim prawem. Dotyczy nakłaniania do nielegalnej aborcji oraz jej organizowania i finansowania – ocenił RPD.

Jak czytamy na stronie internetowej inicjatywy, „Aborcja Bez Granic” ma wesprzeć osoby potrzebujące aborcji m. in. przez dostarczanie informacji, pomoc finansową, tłumaczeniową, organizowanie noclegów oraz pomoc w organizacji wyjazdu i zabiegu za granicą.



Inicjatywę tworzą organizacje: Aborcyjny Dream Team, Kobiety w sieci – aborcja po polsku, Abortion Support Network, Ciocia Basia, Abortion Network Amsterdam, Women Help Women.



Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie tej inicjatywy.

#wieszwiecej Polub nas

– Przeanalizowałem i skonsultowałem z prawnikami tę sprawę i według mnie propozycje, które na tych stronach są przedstawiane, to pomocnictwo do popełnienia przestępstw, czyli naruszania polskiego prawa aborcyjnego i przepisów Kodeksu karnego, chociażby art. 152 par. 2 k.k. Dotyczy to nakłaniania, organizowania i finansowania nielegalnej aborcji – powiedział rzecznik.

– To jest niezgodne nie tylko z polskim prawem, lecz także z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, który ma stać na straży życia od poczęcia. Dlatego będę składał zawiadomienie do prokuratury, aby zbadała od strony prawno-karnej tego typu praktyki – oświadczył.



W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, a więc gwałtu lub kazirodztwa.



W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. W przypadku czynu zabronionego – jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.