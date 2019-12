Trzaskowski: Po awarii ciepłowniczej wysyłamy na ulice dodatkowe autobusy

Ciepło dociera już do wszystkich dzielnic Warszawy - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Dodał jednak, że ruch w okolicach miejsca awarii nadal jest utrudniony, dlatego miasto wyśle na ulice dodatkowe autobusy.

„(...)Ruch nadal jest utrudniony. Zachęcam do korzystania z komunikacji miejskiej. Na ulice miasta wysyłamy dodatkowe autobusy” – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.



Zgłoszenie awarii ciepłowniczej na wysokości ul. Powsińskiej 67 na Mokotowie wpłynęło do straży pożarnej w środę rano. Z rury ciepłowniczej z gorącą wodą, która uległa uszkodzeniu, nastąpił wyciek, przez co wytworzyły się duże ilości pary wodnej.



Na miejscu utworzyła się wyrwa w ziemi i powstało rozlewisko wody o długości ok. 600 m, gdzie utknęło ok. 200 samochodów. Strażacy otrzymywali też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach.

źródło: pap, twitter

Wstępnie ustalono, że awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach.Jak informowała Komenda Stołeczna Policji, w dalszym ciągu w wyniku awarii magistrali ruch na ul. Powsińskiej od ul. św. Bonifacego do ul. Gołkowskiej w kierunku do centrum jest wyłączony, a na miejscu cały czas pracują policjanci.Z kolei spółka Veolia Energia Warszawa SA. dostawca ciepła w stolicy przekazała, że prace skoncentrowane są na przywróceniu „w pełni stabilnych dostaw ciepła do Ursusa oraz wznowieniu dostaw ciepła do budynków w obrębie ulic: Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego, Gołkowska”.Dodano, że przewiduje się, że dostawy ciepła w tej okolicy zostaną wznowione późnym wieczorem.