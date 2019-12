Radny PiS: Podwyżki za odbiór śmieci to haracz. Skala jest bezprecedensowa

Skala podwyżek za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych w Warszawie jest bezprecedensowa – mówił wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości. W jego opinii jest to haracz z kieszeni warszawiaków.

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” wezwało rząd do przygotowania i wdrożenia programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie do opłat mieszkańców za odpady. Zaapelowało także o pięcioletni okres przejściowy na dostosowanie systemu gospodarki odpadami do nowych wymogów.



Stanowisko na konferencji zorganizowanej przed sesją Rady Warszawy, na której radni mają zająć się m.in. projektem uchwały dotyczącym nowego systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych, przedstawili wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz i burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

Według Stowarzyszenia samorządy, choć nie mają wpływu na kształt gospodarki odpadami, ponoszą wszystkie konsekwencje decyzji podejmowanych na poziomie władz centralnych. Ich zdaniem zmiany przepisów przez rząd, w tym nowela ustawy o czystości i porządku w gminach, stawiają gminy pod ścianą i zmuszają je do podnoszenia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów nawet o kilkaset procent.

Do tej sprawy odnieśli się podczas konferencji prasowej radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekonywał wiceprzewodniczący Rady Warszawy Dariusz Figura (PiS), uchwała dotycząca podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w stolicy jest najważniejszą uchwałą procedowaną na tej sesji Rady Warszawy, ważniejszą niż uchwała budżetowa na przyszły rok.



– Podwyżka opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych to jest co najmniej trzy razy więcej pieniędzy z kieszeni warszawiaków – mówił Figura. – Trzeba zwrócić uwagę, że skala podwyżek jest bezprecedensowa – ocenił. – Nie otrzymaliśmy żadnych uzasadnień, jeśli chodzi o koszt systemu – zaznaczył.



W jego opinii miasto – w kwestii systemu odbioru i zagospodarowania odpadami – „ma wieloletnie zaniedbania”. – Warszawa, w przeciwieństwie do innych dużych miast, takich jak Kraków, Poznań, Bydgoszcz, nie potrafiła zbudować spalarni – argumentował. – Próbuje od kilkunastu lat – bez żadnych efektów – dodał.

źródło: pap

Wiceprzewodniczący zwrócił też uwagę na funkcjonowanie miejskiej spółki MPO. – Ta spółka od lat działała na rzecz monopolizacji rynku – ocenił. – O ile jeszcze w roku 2011-12 w Warszawie mieliśmy 40 firm odbierających odpady, teraz zostało ok. 2-3, 4-5 firm – powiedział wskazując, że efektem takiej monopolizacji rynku jest wzrost cen.W jego opinii trzykrotne podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów to „haracz z kieszeni warszawiaków za nieudolność władz m.st. Warszawy”.