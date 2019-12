Polacy się bogacą. Milionerów przybywa lawinowo

Polskie społeczeństwo się, bogaci. W tym roku prognozowana wartość rynku dóbr luksusowych wzrosła względem poprzedniego roku o 5,4 proc. do kwoty 25 mld zł – wynika z raportu KPMG.

O wynikach raportu informuje businessinsider.com. Jak zaznacza portal, w poprzednim roku było już w Polsce ponad 32 tys. osób zarabiających powyżej 1 mln zł rocznie. Jest to prawie o 40 proc. więcej niż rok wcześniej.



Jak mówi partner KPMG Andrzej Marczak, „cały czas jesteśmy społeczeństwem na dorobku w porównaniu do Europy Zachodniej”, jednak – zaznacza – „z roku na rok gonimy Zachód i stajemy się coraz bogatsi”.



W zeszłym roku w Polsce było ponad 234 tys. osób, które zarabiają ponad 20 tys. zł brutto miesięcznie. To w porównaniu do poprzedniego roku więcej o 20 pkt. proc.



Tych, którzy zarabiają bardzo dużo – ponad 50 tys. miesięcznie – było więcej o 33 proc. Z kolei – podaje portal – liczba osób dobrze zarabiających – powyżej 7,1 tys. brutto – wzrosła do 1,4 mln.



W raporcie poinformowano, że w Polsce mieszka 116 tys. osób, których majątek netto przekracza 1 mln dolarów.

