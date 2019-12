Korupcja wśród części sędziów. Mocne wystąpienie prezydenta Dudy [CAŁOŚĆ]

– Każdy może tego wysłuchać w internecie, wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej: „korupcja w SN”. Jeżeli macie, państwo, wątpliwości, proszę sobie wpisać i posłuchać, o czym w 2014 roku rozmawiali państwo sędziowie na najwyższym możliwym poziomie władzy sędziowskiej. Proszę państwa, ten system musi zostać zmieniony – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego. Publikujemy gorąco komentowany dziś fragment tego wystąpienia w całości.

Nie wszystko da się zrobić na raz, nie wszystko da się zrobić bardzo szybko. Niektóre procesy są bardzo trudne. Trzeba też pokonać bardzo wiele trudności. Przywrócenie w Polsce sprawiedliwości w znaczeniu przywrócenia w Polsce sprawiedliwych sądów - jak widzicie państwo - jest bardzo trudne, ponieważ ten stary układ bardzo mocno się trzyma i nie chce pozwolić, aby zabrać im przywileje i władzę, do której doszli nad ludźmi.



Ale [sędziowie] muszą zrozumieć, że ich praca to także służba dla RP, a przede wszystkim dla polskich obywateli. To jest najważniejsze. Nie obywatel jest dla sądu, tylko sąd jest dla obywatela. Sędzia służy ludziom i służy RP. Tak, proszę państwa, to jasno wynika z zasad polskiej konstytucji, tylko państwo sędziowie nie chcą tej konstytucji w ten sposób czytać. Na tym polega właśnie największy problem. Niestety sami w ten sposób zaprzeczają, że są prawdziwą elitą polskiego społeczeństwa. Uzurpują sobie tę nazwę.



Bardzo przykro jest mi to mówić, prawdziwa elita dba o interesy zwykłych ludzi, bo jest do tego zobowiązana. To właśnie dlatego może się nazywać elitą, że stanowi przykład dla innych – pozytywny, a nie negatywny. Gdyby było inaczej, to społeczna ocena wymiaru sprawiedliwości nie byłaby taka, z jaką się spotykamy, że zdecydowana większość Polaków fatalnie wyraża się o wymiarze sprawiedliwości - o tym jak on działa i tym, czy polskie sądy są sprawiedliwe.

Nigdy nie zrozumiem, jak sędziowie Sądu Najwyższego mogli orzekać w tym samym sądzie, w którym obok nich siedział sędzia, którego do dziś możecie państwo wysłuchać w internecie, jak dyskutuje, o tym, jak załatwić sprawę w SN. I taki człowiek orzeka razem z nimi i im to nie przeszkadza, nie wyciąga się wobec niego żadnych konsekwencji, nawet w sensie koleżeńskim.



A potem dziwią się, że ludzie nazywają ich „kastą”. A jakżeż to nazwać inaczej, jeżeli jest taka obrona niesprawiedliwie uzyskanych przywilejów w postaci ewidentnej nietykalności i niemożności wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i dyscyplinarnych, bo sami wobec siebie nie umieją żadnych konsekwencji wyciągnąć?



Proszę państwa, jeżeli tego nie przerwiemy, to Polska nigdy nie będzie państwem sprawiedliwości i zasada sprawiedliwości wyrażona w polskiej Konstytucji zawsze będzie zasadą pustą. Trzeba ją wreszcie wypełnić treścią, a to wymaga zmian. Dopiero po tych zmianach Polska będzie mogła stać się państwem naprawdę sprawiedliwym.



Wielu ludzi na zachodzie Europy nie jest w stanie zrozumieć tych procesów, ponieważ mają inną mentalność. Dla nich jest niewyobrażalne, żeby sędzia dopuścił się czegoś takiego. Jest niewyobrażalne, żeby w internecie można było wysłuchać nagrań z propozycjami korupcyjnymi, kiedy rączka rączkę myje, kiedy sędziowie między sobą dogadują się, jak będą kolesiowsko załatwiali sprawy.

To jest coś niewyobrażalnego, kiedy mówi się tym ludziom, że coś takiego w Polsce ma miejsce. Oni w to nie wierzą, mówią, że to jest niemożliwe. Tymczasem każdy może tego wysłuchać w internecie, wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej: „korupcja w SN”. Jeżeli macie, państwo wątpliwości proszę sobie wpisać i posłuchać, o czym w 2014 roku rozmawiali państwo sędziowie na najwyższym możliwym poziomie władzy sędziowskiej.



Ten system musi, proszę państwa, zostać zmieniony. Do tego konieczne jest wsparcie ze strony państwa - zwykłych obywateli, bo jeżeli tego wsparcia nie będzie, to nadal będziemy wszyscy razem żyli w tym postkomunistycznym systemie. To są postkomunistyczne obyczaje, w których jest grupa nietykalnych, tak jak nietykalni byli przed 89. rokiem. Chcieliśmy to wtedy zmienić i 30 lat cały czas trwa to samo.



Czas, proszę państwa, na to, aby to się wreszcie skończyło. Jestem przekonany, że większość polskiego społeczeństwa tego właśnie oczekuje. Proszę, żebyście, państwo wyraźnie o tym mówili. To jest najważniejsza misja na najbliższe lata naprawy RP, obok poprawy zwykłych warunków bytowych ludzi. Proszę, żebyście, państwo takie zmiany w RP wspierali.