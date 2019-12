Pożar na remontowanym lotniskowcu Admirał Kuzniecow

Pożar wybuchł w trakcie prac remontowych na rosyjskim lotniskowcu Admirał Kuzniecow. Liczba poszkodowanych waha się – według różnych źródeł – od jednej do pięciu. Jedna osoba jest zaginiona – podały rosyjskie media.

Według pierwszych doniesień ogień wybuchł w jednej z komór na drugim pokładzie lotniskowca, widać było wydobywający się gęsty czarny dym.



Później poinformowano, że powierzchnia pożaru wynosi 120 metrów kwadratowych i że akcja gaśnicza prowadzona jest według drugiego poziomu trudności, co w tej skali oznacza podwyższony poziom trudności. O większej powierzchni pożaru – 600 metrów kwadratowych – informuje dziennik „Kommiersant”.



Agencja TASS powiadomiła o pięciu poszkodowanych i jednej zaginionej, bo nie udało się z nią nawiązać kontaktu. Osoba ta znajdowała się w ładowni okrętu; trwa akcja poszukiwawcza. Agencja Interfax podała, że jedna osoba jest poszkodowana, a jedna – zaginiona.



Na pokładzie Admirała Kuzniecowa znajdowało się ponad 400 robotników.



Źródła, na które powołał się Interfax, przypuszczają, że płonie olej napędowy. Przyczyną pożaru mogło być nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa – ocenia TASS.

В Мурманске загорелся крейсер «Адмирал Кузнецов» с людьми на борту https://t.co/5Uz17ZBZYU pic.twitter.com/7RXarjEeyE — FlashNord (@flashnord) 12 grudnia 2019

źródło: pap

W październiku 2018 r. doszło do niewłaściwego zatopienia doku, w którym remontowany był w Murmańsku Admirał Kuzniecow. Dwie osoby zginęły. Na pokład okrętu podczas wypadku upadł ciężki żuraw dźwigowy, ale resort obrony zapewniał, że nie doszło do znacznych uszkodzeń. Zapowiadano wtedy, że remont lotniskowca zakończy się zgodnie z planem w 2022 r.Admirał Kuzniecow, jedyny rosyjski lotniskowiec i największy okręt rosyjskiej marynarki wojennej, ma do końca 2022 r. przejść m.in. modernizację systemu instalacji elektrycznej, uzbrojenia radiotechnicznego i środków obrony przeciwlotniczej.Przed rozpoczęciem prac remontowych jednostka uczestniczyła w działaniach w ramach rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii.