Suknia księżnej Diany sprzedana. Tańczyła w niej z Johnem Travoltą

Za 264 tys. funtów została sprzedana suknia Diany Spencer, w której księżna tańczyła z aktorem Johnem Travoltą podczas balu w Białym Domu w 1985 r. Kreacja została wystawiona londyńskim domu aukcyjnym Kerry Taylor.

Kultowa suknia, w której księżna Diana tańczyła z Johnem Travoltą podczas kolacji w Białym Domu, znalazła nabywcę. Granatowa, aksamitna suknia z odkrytymi ramionami to jedna z najbardziej znanych stylizacji Lady Di.



Diana pojawiła się w niej na uroczystej kolacji, wydanej w Białym Domu przez prezydenta USA Ronalda Reagana na cześć księcia i księżnej Walii w 1985 r. Kreacja została uwieczniona na wielu zdjęciach, bo tamtego wieczoru Diana tańczyła z Johnem Travoltą do utworu „You Should be Dancing” z filmu „Gorączka sobotniej nocy”.



Aktor opisał taniec z księżną jak „doświadczenie z bajki”.



Suknia została wykonana przez krawca Victora Edelsteina.



Jak podaje CNN, strój księżnej Diany pozostanie na terenie Wielkiej Brytanii; kupiec jest zadowolony.



Jak powiedziała Eleri Lynn, związana z Historic Royal Palaces, Diana stała się ikoną mody, taką jak Jackie Kennedy lub Audrey Hepburn. Styl księżnej określiła jako ponadczasowy i elegancki.



Księżna Diana, jej towarzysz Dodi Al-Fayed i ich szofer Henri Paul zginęli 31 sierpnia 1997 r. w wypadku samochodowym w tunelu pod mostem Alma w Paryżu.

Licytacja sukni Diany na aukcji Kerry Taylor w Londynie (fot. Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images)