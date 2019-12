Obywatele RP blokowali Ministerstwo Sprawiedliwości

Obywatele RP blokowali bramy Ministerstwa Sprawiedliwości. Musiała interweniować policja. – Dziewięć osób zostało wylegitymowanych. Sytuacja jest już opanowana – przekazał rzecznik śródmiejskiej policji nadkom. Robert Szumiata.

Blokada bram Ministerstwa Sprawiedliwości zaczęła się w czwartek około godziny 8. Protestujący mieli ze sobą transparenty, na których wypisane były postulaty dotyczące m. in. przywrócenia sędziego Juszczyczyna do orzekania, oraz „Niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa”.



– Zarządca budynku wezwał ich do opuszczenia tego miejsca i zachowania zgodnego z prawem. Oni tego nie zrobili, więc zarządca poprosił policję o interwencję. Funkcjonariusze usunęli protestujących. Wylegitymowaliśmy dziewięć osób – poinformował nadkom. Robert Szumiata.



Dodał, że sytuacja jest już opanowana, na miejscu są cały czas policjanci.

#wieszwiecej Polub nas