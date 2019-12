Wyłudzone 700 mln. CBA zatrzymało prezesa spółki

Agenci CBA zatrzymali prezesa jednej ze spółek, która brała udział w karuzeli VAT-owskiej. Sprawa dotyczy wyłudzeń na ponad 700 mln zł.

Fakt zatrzymania potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymania prezesa spółki dokonali agenci białostockiej delegatury Biura.



– Analiza zgromadzonego materiału dowodowego wykazała, że w ramach tzw. transakcji i łańcuchów karuzelowych członkowie grup w latach 2013-16 narazili Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł – powiedział nam rzecznik.



Z ustaleń Biura wynika, że do obrotu wprowadzano, a następnie w sposób fikcyjny fakturowano – olej napędowy, olej smarowy, benzynę oraz olej rzepakowy, a także wystawiano poświadczające nieprawdę faktury VAT, deklaracje VAT i dokumentację księgową.



Zatrzymany zostanie przewieziony do nadzorującej postępowanie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszy zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak przypomina Brodowski, to już 13. podejrzany w tej sprawie.

#wieszwiecej Polub nas