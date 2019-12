Potrącił matkę z córką na pasach. Wcześniej odśnieżył szybę tylko na wysokości oczu

19-letni kierowca ruszył w drogę autem mimo, że miało oszronione szyby. Wytarł sobie jedynie fragment okna na wysokości oczu. Wjechał na pasy na czerwonym świetle i potrącił matkę z córką. Obie trafiły do szpitala. – W rozmowie z policjantami przyznał, że nie widział światła – wyjaśnia portalowi tvp.info mł. asp. Agnieszka Dzik z KPP w Sochaczewie.

Do wypadku doszło w Sochaczewie w woj. mazowieckim. 19-letni kierowca zlekceważył jednak jedną z podstawowych zasad – nie oczyścił szyb samochodu ze szronu. Przetarł sobie tylko mały fragment na wysokości oczu.



To nie zapewniło mu dobrej widoczności. Chwilę po tym, jak ruszył nie zauważył czerwonego światła i wjechał na pasy, na których byli piesi.



Potrącił 41-letnią kobietę i jej 14-letnią córkę. Obie trafiły do szpitala. Dziewczynka po kilku godzinach wróciła do domu. Jednak 41-latka ma poważniejszy uraz nogi i nadal przebywa w placówce.

źródło: portal tvp.info

Kierowca był trzeźwy. Natychmiast stracił prawo jazdy. Za spowodowanie wypadku grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.– Apelujemy o dokładne czyszczenie samochodów przed drogą – mówi nam mł. asp. Agnieszka Dzik z KPP w Sochaczewie i do zimowej listy obowiązków kierowców dodaje zmianę opon i płynów na zimowe, oczyszczanie plandek w autach ciężarowych.