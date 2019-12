Irlandzki piłkarz zmarł nagle tuż przed meczem. W poprzednim został MVP

Występujący w irlandzkiej Premiership Gerard Thomspon znalazł się w składzie drużyny, która miała zagrać w meczu zaplanowanym na wtorek wieczorem. 24-letni piłkarz zmarł jednak nagle tuż przed spotkaniem.

Grający na pozycji lewoskrzydłowego Thompson wystąpił w sobotę w meczu przeciwko Institute. Jego drużyna Carrick Rangers wygrała 3:0, a 24-latek został uznany za najlepszego zawodnika meczu.



Po doskonałym występie Thompson znalazł się w składzie drużyny, która miała we wtorek wieczorem rozegrać mecz z Glenavon. Piłkarz zmarł jednak nagle tego samego dnia.



„Klub piłkarski Carrick Rangers jest zasmucony bardzo nieoczekiwanym i nagłym odejściem naszego przyjaciela i zawodnika Gerarda Thompsona. Był wielką postacią, która wniosła do naszego klubu fantastyczną energię i zaangażowanie. Chociaż był z nami krótko, z pewnością zostanie zapamiętany przez wszystkich związanych z Carrick Rangers” – podano w oficjalnym oświadczeniu drużyny.



Manager klubu Niall Currie napisał z kolei, że od pierwszego dnia praca z Thompsonem „była absolutną przyjemnością”. Gerard Thomspon dołączył do Carrick Rangers latem, szybko stając się ulubieńcem kibiców. Karierę rozpoczynał w klubie Cliftonville.

Carrick Rangers say defender Gerard Thompson suffered a ‘very untimely sudden passing’ last night https://t.co/9GIw5KWW8Q — The42.ie (@The42_ie) December 11, 2019

źródło: dailystar.co.uk

We wtorkowym meczu z Glenavon drużyna Carrick Rangers przegrała 0:1.