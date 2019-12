Sprzedawał ten sam telefon. Sąd wydał wyrok surowszy niż ws. Amber Gold

Sąd Rejonowy w Opolu skazał na karę 20 lat więzienia Mateusza L., który na aukcjach internetowych ten sam telefon „sprzedawał” blisko 150 razy. W ocenie prawników, taki wyrok to „kuriozum”. Podają przykład Marcina P., który oszukał kilka tysięcy osób na kilkaset milionów w aferze Amber Gold – i dostał mniejszy wyrok. „...przez wydanie wyroku karnego skazany »zaoszczędził« około 10 lat pozbawienia wolności” – twierdzi prezes opolskiego sądu.

Sprawę opisuje portal tvn24. 28-letni Mateusz L. po tym, jak wpadł w nałóg hazardowy, na portalu aukcyjnym zamieścił ogłoszenie, w którym informował o sprzedaży iPhone'a. Urządzenie przekazać miał dopiero po tym, jak kupiec wpłaci określoną kwotę.



Później kontakt się urywał. L. powtarzał tę czynność przez dwa lata – oszukał w ten sposób 150 osób na 250 tys. zł.



Sprawa trafiła do krakowskich śledczych. „Mężczyzna przyznał się do oszustw, tłumaczył się uzależnieniem od hazardu. Obiecał naprawienie wyrządzonych szkód. Na jego korzyść działał młody wiek i brak konfliktów z prawem. Dlatego w śledztwie, które wtedy dotyczyło oszukania ponad 90 osób na ponad 150 tys. zł, prokuratura zgodziła się na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Taki wyrok zapadł przed krakowskim sądem w sierpniu 2016 r.” – opisuje portal.



Oszukane przez mężczyznę osoby zaczęły zgładzać się na policję w różnych częściach kraju. Jak opisuje portal, w 59 przypadkach śledczy postępowanie przeprowadzili u siebie, nie w Krakowie. Akty oskarżenia trafiały do sądów w poszczególnych miastach.



„Zazwyczaj wydawały one zaoczne wyroki bez udziału oskarżonego. Jego kartoteka zaczęła puchnąć w imponującym tempie. Część sądów, sugerując się m.in. poprzednimi skazaniami, wydawała wyroki bezwzględnego więzienia. Swój wyrok odwiesił też sąd w Krakowie. (…) Z każdym kolejnym zwiększał się okres, który L. miał w sumie do odsiedzenia: 5, 10, 15 lat. W lipcu 2018 r., gdy z akt wynikało, że Mateusz L. ma odsiedzieć ponad 20 lat, dyrektor aresztu wystąpił o wydanie wyroku łącznego” – czytamy.

Akta kilkudziesięciu spraw „wędrują” po sądach całej Polski. Ostatecznie trafiają do sądu w Opolu, gdzie zapada końcowy wyrok – 20 lat pozbawienia wolności.



„Według informacji tvn24.pl wysokość wyroku wywołała poruszenie nawet w areszcie, gdzie przebywa Mateusz L. Przed mężczyzną początkowo ukrywano wysokość kary. Dopiero po przeniesieniu do dozorowanej celi poinformowano go o wyroku. Z obawy przed ewentualną próbą samobójczą zapewniono mu też opiekę psychologa” – pisze portal.



Opisuje też, jak na taki wyrok zareagowali adwokaci, prokuratorzy i sędziowie. „Nikt bez zobaczenia dokumentu na własne oczy nie chciał uwierzyć w wymiar kary. - Niewiarygodne. Kuriozum. To musi być pomyłka. Ludzie nie dostają takich wyroków za morderstwo. Przecież Marcin P. za Amber Gold, oszukanie kilku tysięcy ludzi na kilkaset milionów, dostał mniej – to były powtarzające się opinie” – twierdzi portal.

źródło: TVN24

Tvn24 cytuje też prezesa sądu w Opolu. „Wysokość kary orzeczonej przez sąd jest kwestią objętą niezawisłością sędziowską, niemniej należy wskazać, że przez wydanie wyroku karnego skazany »zaoszczędził« około 10 lat pozbawienia wolności” – napisał prezes Sądu Rejonowego w Opolu Hubert Frankowski.