Właścicielka psa wsiadła do windy, pupil nie zdążył. Dramatyczna akcja [WIDEO]

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednym z apartamentów w Houston w stanie Teksas, gdy właścicielka psa weszła do windy i od razu zamknęły się jej drzwi; zwierzak, który był uwiązany na smyczy, nie zdążył wsiąść, a winda ruszyła. Na ratunek ruszył mężczyzna, który był świadkiem tej sytuacji. Podbiegł do psa i zaczął gwałtownie uwalniać go z obroży. Internauci okrzyknęli go bohaterem.

27-letni Johnny Mathis z Huston wracał z pracy do domu. Kiedy od wysiadał z windy w apartamentowcu, w którym mieszka, do środka weszła młoda kobieta.



Jej pies nie zdążył wejść do środka. Winda ruszyła, ciągnąc smycz. Widząc, że zwierzę jest w niebezpieczeństwie mężczyzna rzucił się z pomocą.



Nie było łatwo; przeszkadzała długa sierść czworonoga rasy pomeranian. Po kilku nerwowych chwilach Johnny odpiął psa ze smyczy, uwalniając z potrzasku.



Mężczyzna opowiadał potem, że przez cały czas słyszał krzyki przerażonej właścicielki. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.



Roztrzęsiony pies wylądował w objęciach bohatera, którego wyczyn obejrzało w internecie wiele milionów ludzi.

WATCH: This man leapt into action to save his neighbour's dog after its leash got caught in an elevator door. #9News



He said "instinct just kicked in": https://t.co/H1cs41PAKk pic.twitter.com/xtlU1huvRO — Nine News Australia (@9NewsAUS) December 12, 2019

#wieszwiecej Polub nas