„Najbliższe trzy dni są decydujące”. Nowe informacje o stanie zdrowia Tomasza Lisa

Tomasz Lis czeka na operację. Jego stan uległ poprawie, wie, kim jest, ma świadomość. Najbliższe dwa, trzy dni będą decydujące; jest niebezpieczeństwo, że może nastąpić udar wtórny – informuje „Super Express”. Dziennikarz we wtorek w poważnym stanie trafił do szpitala w Olsztynie.

Jak informowały media, redaktor naczelny „Newsweeka” pojechał do Olsztyna, by tam spotkać się z sędzią Pawłem Juszczyszynem i przeprowadzić z nim wywiad. Do rozmowy nie doszło, bo stan Lisa uległ gwałtownemu pogorszeniu we wtorkowy wieczór.



Trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na oddział intensywnej terapii.



Jak pisze gazeta, obecnie dziennikarz jest w lepszym stanie – „jest rozintubowany, kontaktuje, wie, kim jest, ma świadomość”. – Najbliższe dwa, trzy dni są decydujące, gdyż może nastąpić udar wtórny – twierdzą źródła gazety.

