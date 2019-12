Zderzenie dwóch autobusów. Wiele ofiar, kilkadziesiąt osób rannych

Co najmniej siedem osób zginęło, a 60 zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch autobusów w Kenii – podała telewizja K24 TV. Autobusy należały do tej samej firmy. Do wypadku doszło w okolicy Kiongwani w pobliżu Salamy na autostradzie Mombasa-Nairobi.

UPDATE: Seven confirmed dead, 60 injured after Mombasa-bound Modern Coast bus collided with Nairobi-bound bus from the same company at Sultan Hamud, police say. pic.twitter.com/p2p4lC4QsF — K24 TV (@K24Tv) December 12, 2019

Five dead, 62 injured after two #ModernCoast buses collide head-on at Kiongwani area near Salama on the Mombasa-Nairobi highway. pic.twitter.com/bSv8KcWr33 — Robin Njogu (@robinnjogu) December 12, 2019

