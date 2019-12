KE ma odblokować kredyt na wielką fabrykę akumulatorów we Wrocławiu

Komisja Europejska ma odblokować kredyt na wielką fabrykę akumulatorów koreańskiego koncernu LG Chem we Wrocławiu – podaje „Rzeczpospolita”.

„RZ” przypomina, że w Luksemburgu zbiera się Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która ma wydać zgodę na pół miliarda euro pożyczki na kluczową dla rozwoju samochodów elektrycznych w Europie inwestycję we Wrocławiu.



Fakt, że wniosek o jej zaakceptowanie idzie na Radę Dyrektorów, oznacza, że eksperci EBI uważają projekt za wiarygodny i zgodny z jego celami statutowymi – oceniają dziennikarze „Rz”.



Z ich nieoficjalnych informacji wynika, że do ostatniej chwili odmienne stanowisko w tej sprawie miała Komisja Europejska (KE). Musi ona wydać opinię na temat każdego finansowanego przez ten unijny bank projektu, a w przypadku inwestycji LG Chem do środy po południu takiej opinii nie było.



Zdaniem gazety, w akcję przeciwko finansowaniu dla LG Chem w poprzedniej Komisji Europejskiej zaangażował się osobiście Maroš Šefčovič, słowacki wiceprzewodniczący KE, który miał argumentować, że unijny bank nie powinien finansować koreańskich inwestycji, tylko europejskie. Problem jest jednak w tym, że europejskich fabryk baterii jeszcze nie ma.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jednak w ostatniej chwili blokada dla kredytu na fabrykę we Wrocławiu została zdjęta - twierdzą autorzy tekstu. Według nich, bardzo aktywnie zabiegał o to w KE polski rząd.Zakład we Wrocławiu ma produkować akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych. Po zakończeniu budowy w 2022 r. osiągnąłby zdolność produkcji akumulatorów o łącznej pojemności 65-70 GWh rocznie. To wystarczyłoby do wyposażenia w baterie około miliona samochodów. Byłaby to największa fabryka baterii w Europie - twierdzi "Rz".