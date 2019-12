Korupcja w kopalni JSW. CBA zatrzymało siedem osób

Agenci CBA zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym niegospodarności w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Z ustaleń Biura wynika, że straty sięgają pół miliona złotych.

Fakt zatrzymania potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Jak wskazał, operacji – w ramach nowego śledztwa – dokonali agenci z delegatury CBA w Katowicach.



Wśród siedmiu zatrzymanych jest obecny i trzech byłych pracowników KWK Pniówek, którzy zajmowali kierownicze stanowiska oraz trzy osoby reprezentujące firmy działające na Śląsku. Realizowały one umowy na usługi i dostawy urządzeń do kopalni.



– Zgromadzone materiały wskazują, że osoby piastujące stanowiska kierownicze w KWK Pniówek występowały do Zarządu JSW S.A. z wnioskami o przeprowadzenie prac, wiedząc, że ich wykonanie w danym czasie jest faktycznie niemożliwe, a na dalszym etapie potwierdzały ich wykonanie – stwierdził Brodowski.



Dodał, że osoby te poświadczały też dostawy materiałowe, które faktycznie nie miały miejsca.



– Wszystko wskazuje na to, że szereg prac za wyłonionych wykonawców faktycznie realizowali pracownicy kopalnianego oddziału elektrycznego. Natomiast część z zamówionych urządzeń, materiałów nie została dostarczona przez wykonawców lub posiadały odmienne parametry techniczne od zamawianych – powiedział rzecznik.



Powołany w śledztwie biegły, oszacował powstałe w majątku Jastrzębskiej Spółki Węglowej straty na kwotę blisko pół miliona złotych.

źródło: portal tvp.info

Brodowski wskazał, że umowy te dotyczyły między innymi remontu instalacji oświetleniowej w budynku suszarni flotokoncentratu, modernizacji mechanicznej wentylacji wyciągowej w obiekcie zbiorników węgla surowego, wykonania nowej instalacji oświetleniowej w budynku załadowni węgla.Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszą zarzuty.