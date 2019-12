Elektryczny hydroplan odbył dziewiczy lot. „Początek nowej ery”

Największy w Ameryce Północnej operator hydroplanów, kanadyjskie linie lotnicze Harbour Air, wykonały niedaleko Vancouver pierwszy w historii lot w pełni elektrycznym hydroplanem. Jest to efekt współpracy przewoźnika z australijską spółką magniX. „Ten historyczny lot oznacza początek trzeciej ery w lotnictwie – ery elektrycznej” – napisały firmy w komunikacie.

Sześcioosobowy hydroplan DHC-2 de Havilland Beaver wyposażony został w zaprojektowany przez magniX silnik elektryczny magni500 o mocy 750 koni mechanicznych, co pozwala na nieprzerwany lot na dystansie około 160 km. Napęd ten został po raz pierwszy zaprezentowany podczas pokazu lotniczego w Paryżu w czerwcu 2019 r.



Krótki lot testowy odbył się we wtorek z terminala Harbour Air Seaplanes nad rzeką Fraser w Richmond, niedaleko Vancouver. Za sterami maszyny usiadł prezes Harbour Air Greg McDougall. Jak napisano w komunikacie prasowym, firmy mają nadzieję, że będzie to pierwszy krok do stworzenia pierwszej na świecie komercyjnej floty wyposażonej tylko w silniki elektryczne.



Jeśli maszyna przejdzie pomyślnie przez proces regulacyjny i testy bezpieczeństwa, Harbour Air zamierza do 2020 r. wyposażyć w silniki elektryczne wszystkie swoje samoloty. Celem jest rozpoczęcie komercyjnych lotów pasażerskich w ciągu dwóch lat.



Do lotu testowego wykorzystano baterie litowo-jonowe, jako te najlepiej wypróbowane, ale zdaniem McDougalla na rynku są już dostępne baterie o wiele potężniejsze.



– Ewolucja baterii litowych jest nieprzerwana. Miliardy dolarów jest inwestowanych w tę technologię dosłownie w tej chwili – powiedział prezes Harbour Air.



W wyścigu do elektryfikacji samolotów komercyjnych uczestniczą tacy giganci jak Boeing i Airbus. W czerwcu, podczas pokazu lotniczego w Paryżu, dziewięcioosobowy, w pełni elektryczny samolot wyposażony w silniki magniX zaprezentował izraelski przewoźnik Eviation.



Harbour Air to największy operator hydroplanów w Ameryce Północnej. MagniX to wywodzący się z Australii lider w dziedzinie lotnictwa elektrycznego. W czerwcu 2018 r. firma przeniosła swoją główną siedzibę do amerykańskiego Redmond w amerykańskim stanie Waszyngton.

