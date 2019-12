Łódź podwodna z ponad toną kokainy przechwycona

Okręt patrolowy peruwiańskiej straży przybrzeżnej przechwycił łódź podwodną z ponad toną kokainy na pokładzie. Niektóre media twierdzą, że całkowita waga przewożonego narkotyku mogła sięgać nawet dwóch ton. Do przejęcia kontrabandy doszło u północnego wybrzeża Peru.

Według meksykańskiej stacji „Televisa” łódź z kokainą płynęła do Meksyku. Jej załoga złożona była z dwóch Kolumbijczyków, Meksykanina i Ekwadorczyka.



Władze Peru próbują ustalić, który z narkotykowych gangów sfinansował budowę łodzi i zorganizował transport kokainy do Meksyku.



Niedawno hiszpańska policja zatrzymała dwie osoby związane z grupą przestępczą, która łodzią podwodną dostarczała do Europy wielotonowe ładunki kokainy z Ameryki Południowej. Jeden z ujętych mężczyzn to członek załogi.



Według śledczych hiszpańska Galicja, gdzie w listopadzie policja przejęła kolejną łódź podwodną z trzema tonami kokainy na pokładzie, była regularnie celem dostaw narkotyków tą jednostką pływającą. Z dochodzenia wynika, że część transportowanych nią z Ameryki Południowej ładunków mogła trafiać również na Wyspy Kanaryjskie oraz do Portugalii. Proceder miał być prowadzony od kilku lat.

Przejęcie łodzi podwodnej możliwe było dzięki zatrzymaniu się jednostki blisko wybrzeża w okolicach portugalsko-hiszpańskiej granicy. Według źródła zbliżonego do śledztwa służby przejęły łódź po tym, jak osiadła ona w niedzielę na mieliźnie z powodu braku paliwa.Zarekwirowana przez funkcjonariuszy jednostka to pierwsza transatlantycka łódź podwodna, którą przejęto na wodach terytorialnych Hiszpanii z narkotykami. Pochodząca z Gujany Francuskiej jednostka miała zdolność załadunku do 6 ton kokainy.