Ulga na złe długi także w podatkach CIT i PIT

Brak zapłaty za towar czy usługę wreszcie będzie można uwzględnić także w podatkach dochodowych. I nie trzeba z tym czekać do złożenia rocznego zeznania – informuje „Puls Biznesu”.

Gazeta podaje, że nie tylko przy rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT) przedsiębiorcy będą mogli zrekompensować sobie niesolidność kontrahentów zalegających z płatnościami. Od przyszłego roku tzw. ulga na złe długi ma przysługiwać także przy korygowaniu podatków dochodowych – od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT).



Nowe uprawnienie wprowadzono w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Dziennik wskazuje, że rozwiązanie przyjęte w przepisach o CIT i PIT jest w zasadzie zbliżone do stosowanego w VAT, które mijającym roku również zmieniono z korzyścią dla wierzycieli. Jego korektę – bo ogólnie rzecz biorąc na tym polega ulga na złe długi – obecnie możemy przeprowadzić szybciej – informuje „PB”.



Prawo do ulgi przysługuje, gdy obie strony transakcji są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT. Można z niej skorzystać w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono nieopłaconą fakturę. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że gdy po złożeniu deklaracji podatkowej dłużnik ureguluje należność, trzeba ją ponownie uwzględnić w rozliczeniu podatku.



Bogdan Świąder, doradca podatkowy z Grupy Prawnej Togatus, podkreśla, że nowe regulacje są skonstruowane w bardziej przemyślany sposób niż kiedyś, co pozwoli na ich powszechne stosowanie. „Nie bez znaczenie jest to, że już przy obliczaniu zaliczki na podatek będzie można pomniejszyć dochód o nieotrzymane kwoty” – zwraca uwagę ekspert.

