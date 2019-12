Konflikt o Nord Stream 2. Niemiecki biznes w Rosji żąda sankcji na USA

– Powinniśmy sankcjami odpowiedzieć na sankcje, które szkodzą Europie – powiedział szef niemiecko-rosyjskiej Izby Handlowej Matthias Schepp. Odniósł się w ten sposób do ustawy o budżecie Pentagonu, w projekcie której wpisano sankcje na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2. Ustawę przyjęła Izba Reprezentantów USA.

Schepp potępił działania USA i wezwał rząd w Berlinie do kroków odwetowych. Jego zdaniem amerykańskie sankcje stanowią zagrożenie dla niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Europy.



– Nadszedł już czas, by Berlin i Bruksela zajęły wyraźne stanowisko i zdecydowanie odpowiedziały na działania USA – powiedział Schepp w rozmowie z niemiecką agencją dpa.



Podkreślił, że Nord Stream 2 zwiększa bezpieczeństwo energetyczne w Europie i zapewnia dostawy gazy w korzystnych cenach, także w porównaniu do amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). – Wprowadzając sankcje USA chcą wspierać sprzedaż swojego LNG do Europy – ocenił.



– Niemcy potrzebują energii w korzystnych cenach, by utrzymać konkurencyjność swojej gospodarki na świecie – przekonywał szef niemiecko-rosyjskiej Izby Handlowej w Moskwie. Zaprzeczył, że Nord Stream 2 w znacznym stopniu uzależni Niemcy od rosyjskiego gazu. Zaznaczył, że w wyniku planowanych sankcji USA ucierpią przede wszystkim europejskie firmy i niemieckie interesy energetyczne, a nie Rosja.



Przyjęta przez Izbę Reprezentantów ustawa o budżecie Pentagonu przewiduje m.in. sankcje na firmy budujące, łączący Rosję i Niemcy przez Morze Bałtyckie, gazociąg Nord Stream 2. O wpisanie sankcji na inwestycję do ustawy zabiegał m.in. republikański senator Ted Cruz. Podkreślił, że w Kongresie i rządzie USA panuje ponadpartyjny konsensus, że „USA muszą zatrzymać rosyjski Nord Stream 2”.

źródło: pap

Sankcje – jak utrzymuje – „mają karać firmy zaangażowane w budowę gazociągu”. – Dzięki temu zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne Europy i powstrzymamy prezydenta Rosji Władimira Putina przed wykorzystaniem miliardów dolarów w celu napędzania rosyjskiej agresji – oznajmił Cruz.