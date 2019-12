„Leczenie” raka cieciorką. Reporterzy programu „Alarm!” na tropie hochsztaplerów

Leczenie wahadełkiem, pietruszką, cieciorką bądź witaminą C. To proponują chorym na raka uzdrowiciele hochsztaplerzy. Takie leczenie mnóstwo kosztuje, chociaż nie pomaga, a czasem wręcz szkodzi. Reporterzy programu „Alarm!” wybrali się z ukrytą kamerą, by sprawdzić, jak wyglądają pseudokuracje oferowane zdesperowanym pacjentom. Sami lekarze nie potrafią się nadziwić pomysłowości oszustów. – Miałem pacjentkę, której odpadł nos, wygniła jej dziura w miejscu, w którym ludzie normalnie mają nos, ponieważ trzy lata stosowała babkę lancetowatą i okłady z moczu – opowiada hematoonkolog dr n. med. Jarosław Biliński z Naczelnej Izby Lekarskiej.

#wieszwiecej Polub nas