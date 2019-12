Białoruska opozycja nie chce integracji z Rosją. „Musimy mobilizować patriotów”

Nowe hasła, promocja atutów Białorusi, rozmowy z władzami – to niektóre propozycje białoruskiej opozycji, która zwołała naradę, by skoordynować działania w ramach kampanii przeciwko planowanemu pogłębieniu integracji Białorusi z Rosją. Na 20 grudnia wyznaczono kolejne demonstracje.

W środowym spotkaniu, o którym informują białoruskie media niezależne, wzięło udział ponad 30 przedstawicieli białoruskich partii i organizacji opozycyjnych. Omówiono możliwe scenariusze szeroko zakrojonej kampanii przeciwko pogłębieniu integracji z Rosją.



Aktywiści podkreślali, że aby ich akcja była skuteczna, muszą występować wspólnie i mieć jasne cele. – Wtedy społeczeństwo nas poprze – mówiła była niezależna deputowana Alena Anisim.



– Musimy mobilizować patriotów, ale także rozszerzać ten krąg. Można ogłosić kampanię „Białoruś jest lepsza”, w ramach której będziemy krótko przedstawiać minusy życia w Rosji (i plusy Białorusi) – dowodził zastępca szefa Białoruskiego Frontu Narodowego Alaksiej Janukiewicz.



Aktywiści są przekonani, że akcje protestu powinny wyjść poza stolicę i zamierzają przygotować demonstracje w innych miastach. W czasie spotkania apelowano też np. o to, by w protestach mogli bez przeszkód uczestniczyć ludzie z oficjalną symboliką i czerwono-zielonymi flagami. Tradycyjnie podczas akcji opozycji dominuje symbolika narodowa i biało-czerwono-białe flagi.



Uznano również, że należy podjąć działania na rzecz kontaktów z władzami – próby dotarcia do premiera i innych ważnych urzędników, a także z organizacjami prorządowymi, takimi jak Białoruski Republikański Związek Młodzieży czy Biała Ruś.

Opozycjoniści zamierzają 14 grudnia odbyć kolejne spotkania organizacyjne, a także – najprawdopodobniej już po Nowym Roku – zorganizować Kongres w obronie niepodległości. Dyskutowano również o tym, czy w czasie planowanych akcji – jak uważali niektórzy uczestnicy spotkania – nie należałoby się powstrzymać od ostrych haseł antyrządowych. Padały też pytania o to, jak „traktować Łukaszenkę, czy jako gwaranta niepodległości czy zagrożenie dla niej”.



W minioną sobotę w Soczi odbyły się kilkugodzinne rozmowy prezydentów Białorusi i Rosji na temat pogłębionej integracji, jednak nie zakończyły się one żadnym rozstrzygnięciem. Dalszy ciąg rozmów Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina zaplanowano na 20 grudnia w Petersburgu. Tego dnia w Mińsku ma się odbyć kolejny protest białoruskiej opozycji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Od grudnia 2018 r. Moskwa otwarcie naciska na „pogłębianie integracji” z Białorusią i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla tego kraju od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r., które przewidują m.in. utworzenie wspólnych instytucji państwowych.Oba kraje we wrześniu parafowały wstępny program działań w ramach integracji, który nie został dotąd upubliczniony. Ma on zostać uzupełniony o 31 map drogowych w różnych sektorach, a następnie cały pakiet dokumentów mają podpisać prezydenci Rosji i Białorusi. Według deklaracji władz białoruskich w obecnych negocjacjach nie ma mowy o integracji politycznej, a tylko – o sprawach gospodarczych.