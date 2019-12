Rośnie liczba ofiar wybuchu wulkanu w Nowej Zelandii

Liczba ofiar śmiertelnych wybuchu wulkanu na Białej Wyspie w Nowej Zelandii wzrosła do ośmiu - poinformowała nowozelandzka policja. Dziewięć osób nadal uważa się za zaginione, ale najprawdopodobniej one także straciły życie.

Policja uściśliła, że w środę dwie osoby zmarły w szpitalach w Auckland i Hamilton. W klinikach nadal pozostaje 29 poszkodowanych w czasie wybuchu wulkanu; większość z nich ma poparzone ponad 70 proc. powierzchni ciała. 10 osób odesłano na leczenie do Australii.



Trwają poszukiwania dziewięciu osób. Władze przypuszczają, że nie żyją, bo w kilkanaście godzin po erupcji specjalny śmigłowiec przeskanował z powietrza całą wyspę. Informowano wówczas, że „nie znaleziono tam śladów życia”.



Wulkan wybuchł w poniedziałek, a w momencie erupcji na Białej Wyspie przebywało 47 osób, głównie z Australii (24 osoby), a także z USA (9 osób), Nowej Zelandii (5 osób), Niemiec (4 osoby), Chin (2 osoby), Wielkiej Brytanii (2) i Malezji (1 osoba).



Na wysepce, na której doszło do erupcji, wciąż panują niebezpieczne warunki. Uniemożliwia to ratownikom dotarcie na miejsce tragedii, wobec czego odwołano akcję poszukiwawczą. – Podejmiemy decyzję na podstawie posiadanych informacji. Na razie nie będziemy tam lecieć, dopóki sytuacja nie będzie ustabilizowana – mówi Bruce Bird z nowozelandzkiej policji.

źródło: PAP, IAR

Biała Wyspa z aktywnym wulkanem jest popularną atrakcją turystyczną i celem wycieczek, mimo intensywnej emisji gazów wulkanicznych i szkodliwości środowiska w okolicy krateru. Wyspa znajduje się około 50 km od wschodniego wybrzeża Wyspy Północnej.W mediach w Nowej Zelandii raz za razem stawiane są pytania, dlaczego wycieczka popłynęła statkiem na wyspę, mimo że sejsmolodzy ostrzegali przed możliwą erupcją wulkanu.