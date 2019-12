Sieć neuronowa posortuje klocki LEGO

Spełnia się marzenie wielu rodziców. Powstała maszyna, dzięki której rozsypane klocki można zgarnąć szuflą z podłogi, wrzucić je do jednego pojemnika, a one stamtąd same trafiają do właściwych przegródek.

Maszyna, która potrafi rozpoznać i posortować 300 rodzajów klocków LEGO, zrobiona jest... z 10 tys. klocków LEGO. Skonstruował ją hobbysta Daniel West. Urządzenie wygląda jak wielka zabawka, ale do identyfikowania, klasyfikowania i organizowania plastikowych elementów wykorzystuje sieć neuronową (na której opiera się sztuczna inteligencja).



Sieć owa powstała przy udziale platformy komputerowej Raspberry Pi, w Polsce pieszczotliwie nazywanej „Malinką”. To komputer nie większy od portfela, ale mający możliwości kontrolera (podzespołu sterującego innymi elementami systemu komputerowego), który wymyślono jako pomoc dydaktyczną dla adeptów informatyki. W Polsce „Malinka” kosztuje około 220 zł. Dodatkowym elementem systemu jest kamera, która spełnia funkcję „oka” sztucznej inteligencji.



Dzięki sztucznej inteligencji sortownik „uczy się” rozpoznawać elementy, których wzorce nie zostały wcześniej umieszczone w jego pamięci. Daniel West szczegółami tego przedsięwzięcia pochwalił się na YouTube i na blogu. Nie wszystkimi jednak, bo... zamierza na ten temat napisać pracę naukową.





