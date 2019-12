Spór o cofnięcie ustawy dezubekizacyjnej. „Oni służyli dla okupanta sowieckiego”

Posłowie Lewicy proponują cofnięcie ustawy dezubekizacyjnej, która obniżyła emerytury i renty byłym funkcjonariuszom służb PRL. Pomysł wzbudził kontrowersje. – Oni nie służyli dla państwa polskiego, tylko dla okupanta sowieckiego i okupant sowiecki niech im płaci emerytury – mówił w programie „Twój Wybór” poseł Solidarnej Polski Mariusz Kałużny.

Propozycji na antenie TVP3 Warszawa bronił poseł SLD Arkadiusz Iwaniak. – Sugeruję zastosować taką zasadę: wszyscy ci, którzy faktycznie bili, wywozili i znęcali się powinni w normalnym procesie zostać ukarani i im powinna być zabrana emerytura, a pewnie też powinni być osadzeni. Proponujemy, by przywrócić emerytury do stanu normalnego tym wszystkim, którzy na to zasługują – przekonywał.



Na początku grudnia poseł Lewicy Andrzej Rozenek oświadczył, że Lewica ma gotowy projekt ustawy przywracającej prawa emerytalne wszystkim mundurowym, którzy je stracili. Ma się nim zająć parlamentarny zespół ds. zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i żołnierzy, w którym zasiada 10 posłów, głównie polityków Lewicy.



Według Rozenka, zespół zajmie się sprawą uchwalonej w grudniu 2016 roku (podczas obrad w Sali Kolumnowej Sejmu) tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która zaczęła działać w październiku 2017 r. Na jej podstawie prawie 39 tys. funkcjonariuszy służb PRL ma obniżone emerytury i renty; nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Twój Wybór”, TVP3 Warszawa, PAP

Ustawa dotyczy funkcjonariuszy m.in. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz rodzin funkcjonariuszy.