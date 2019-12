W oceanie odkryto szczątki samolotu. Może to być zaginiony hercules chilijskiej armii

Służby poszukiwawcze odnalazły szczątki samolotu na styku oceanów Atlantyckiego i Spokojnego – poinformowały chilijskie siły powietrzne. Mogą należeć do herculesa c-130, który w poniedziałek zniknął z radarów.

Części samolotu odnalazł jeden ze statków biorących udział w akcji poszukiwawczej. Znajdują się 30 km na południe od miejsca ostatniego kontaktu z zaginionym samolotem należącym do armii Chile.



„Odnalezione elementy mogą być częściami wewnętrznych zbiorników paliwa samolotu c-130” – napisano w komunikacie chilijskich sił powietrznych opublikowanym na Twitterze.



Maszyna zniknęła z radarów ponad godzinę po starcie z lotniska w Punta Arenas na południu kraju. Na pokładzie transportowego herculesa było 38 osób, w tym 17 członków załogi i 21 pasażerów. Maszyna zmierzała do chilijskiej bazy na Wyspie Króla Jerzego u wybrzeży Antarktydy, by dostarczyć tam między innymi żywność i paliwo.



Łączność z pilotem utracono, gdy samolot znajdował się nad Cieśniną Drake’a, czyli cieśniną położoną między Ziemią Ognistą a zachodnią Antarktydą, łączącą Ocean Atlantycki z Pacyfikiem.

