Mieszkańcy Ursusa i okolicy awarii bez ciepłej wody do czwartku

Do czwartku bez ciepła pozostaną mieszkańcy Ursusa oraz okolicy awarii, czyli obrębu ulic: Antoniewskiej, Trasy Siekierkowskiej, Idzikowskiego, Puławskiej, Limanowskiego, Gołkowskiej – przekazała spółka Veolia Energia Warszawa SA. ZTM poinformował, że jezdnia ul. Powsińskiej w stronę Wilanowa została odblokowana.

„Dzielnica Ursus oraz obszar w obrębie ulic: Antoniewskiej, Trasy Siekierkowskiej, Idzikowskiego, Puławskiej, Limanowskiego i Gołkowskiej są zasilane siecią ciepłowniczą bezpośrednio z EC Siekierki” – podała firma w komunikacie.



Veolia podkreśliła, że jej służby techniczne robią wszystko, aby w ciągu nadchodzącej doby usunąć awarię w tej części sieci. Firma dodała, że ściśle współpracuje w tym zakresie z PGNiG Termika.



Wcześniej Veolia przekazała, że od godz. 17 ciepło płynie do mieszkańców Wilanowa, Tarchomina, Żoliborza oraz częściowo na Pragę Północ i Bródno.



„Ciepło będzie sukcesywnie docierało w pierwszej kolejności do mieszkańców Pragi Północ, Białołęki, Bielan, Targówka, Pragi Południe, Wawra i Ursynowa. Następnie na Śródmieście, Wolę, Bemowo, Ochotę i Włochy” – poinformowano.

Przynajmniej do jutra pozostaną bez ciepła mieszkańcy: Ursusa oraz okolic awarii, czyli w obrębie ulic: Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego, Gołkowska. — Kamil Dąbrowa (@dabrowa_k) 11 grudnia 2019

#wieszwiecej Polub nas

Firma zakłada, że pełne przywrócenie ciepła w Warszawie nastąpi dzisiaj najpóźniej w godzinach nocnych, ale w dwóch dzielnicach nie będzie go przynajmniej do jutra. Do czwartku bez ciepła pozostaną mieszkańcy Ursusa oraz okolicy awarii, czyli obrębu ulic: Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego, Gołkowska.Na miejscu stale jest 30 pracowników i ciężki sprzęt, a prace będą prowadzone bez przerwy aż do całkowitego usunięcia awarii. „Kończy się pompowanie wody z komór ciepłowniczych w celu zabezpieczenia miejsca awarii” – podała firma.

Jezdnia ul. Powsińskiej w stronę Wilanowa została odblokowana - poinformowała Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich. Droga była nieprzejezdna po awarii ciepłowniczej w tym miejscu.



– Prace na jezdni są już zakończone. Przeprowadziliśmy tam badanie georadarem, nie ma na niej żadnych uszkodzeń, można po niej bezpiecznie jechać. Została uprzątnięta przez służby porządkowe – poinformowała rzeczniczka ZDM.



Stołeczna policja poinformowała, że mimo tego sytuacja na drogach na Mokotowie jest trudna. – Radzimy, żeby omijać okolice Sadyby i wybierać alternatywne drogi. Na miejscu są policjanci gotowi wskazywać inne trasy – powiedział nadkom. Jarosław Sawicki, dyżurny z Komendy Stołecznej Policji.



Zarząd Transportu Miejskiego opublikował w internecie informacje o liniach, które zostały wyłączone z ruchu na czas usuwania szkód po awarii. Na ul. Świętego Bonifacego autobusy nie kursują w kierunku centrum. Linie 131, 180, 185, 187, 164, 159, 162 kierowane są objazdami. Autobusy nocne N33 i N83 również będą jeździły innymi ulicami.