Tokarczuk na liście lektur szkolnych? Minister edukacji wyjaśnia

Jeden z utworów Olgi Tokarczuk jest już na liście lektur szkolnych – przypomniał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Jednocześnie zapewnił, że nauczyciele mają dużą swobodę i nie widzi przeszkód, by omawiali z uczniami także inne teksty noblistki.

Piontkowski był pytany na konferencji, czy w związku nagrodzeniem Noblem polskiej pisarki zamierza rozszerzyć listę lektur szkolnych, by znalazło się na niej więcej utworów Olgi Tokarczuk. Był też pytany o ocenę inicjatywy częścinauczycieli, którzy chcą omawiać z uczniami tekst wykładu noblowskiego Tokarczuk pt. „Czuły narrator”.



– Cieszymy się, że kolejny Polak dostąpił takiego wyróżnienia. W podstawie programowej, w lekturach pojawiła się już jedna pozycja pani Tokarczuk – przypomniał Piontkowski.



Jednocześnie wskazał, że nauczyciele mają dużą swobodę w kształtowaniu treści, które przekazują na lekcjach. – Mogą zająć się kolejnym laureatem Nagrody Nobla. Mogą to zrobić też na godzinach wychowawczych. Nie widzimy tutaj żadnych przeszkód – zapewnił szef MEN.



Lista lektur jest częścią podstawy programowej do języka polskiego, która od 1 września tego roku jest wprowadzana do szkół ponadpodstawowych.

Na liście lektur obowiązkowych do 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum, w tzw. zakresie podstawowym, czyli obligatoryjnym dla wszystkich uczniów, jest opowiadanie Olgi Tokarczuk „Profesor Andrews w Warszawie” z tomu „Gra na wielu bębenkach”.

Podstawy programowe kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z przedmiotu po określonym etapie edukacyjnym.



Programy nauczania i podręczniki muszą być z nimi zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji wszystkich treści zawartych w podstawach.



Przed Olgą Tokarczuk Nagrodą Nobla z literatury uhonorowanych zostało czworo Polaków: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.