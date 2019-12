Osiem osób w szpitalu po wypadku na Podlasiu

Osiem osób zostało poszkodowanych w zderzeniu trzech aut na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Straż w woj. podlaskim na odcinku z Białegostoku do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy – podała policja. Są utrudnienia, obowiązuje ruch wahadłowy.

Do wypadku doszło, gdy jedno z aut osobowych zatrzymało się na tej drodze, bo miało tam miejsce spowolnienie ruchu, a kierowcy kolejnych samochodów nie zdążyli zahamować – podał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.



Droga do Kuźnicy należy do najbardziej obciążonych ruchem w regionie – przypomina policja.



Do szpitala trafiło osiem osób, policja nie podaje informacji na temat obrażeń, których doznali.

