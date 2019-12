Dostawy gazu ze Wschodu mogą być przerwane. PGNiG o kończących się kontraktach

W każdym scenariuszu ryzyka przerw dostaw gazu z kierunku wschodniego do 2023 r. możliwości dostaw gazu do Polski przewyższają krajowy popyt – poinformowało PGNiG. Spółka opublikowała schemat zarządzania ryzykami takich przerw do stycznia 2023 r.

PGNiG wskazało, że od 1 stycznia 2020 r. pojawia się ryzyko odcięcia tranzytu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej przez Ukrainę z powodu zakończenia kontraktu tranzytowego na przesyłkę gazu i niepodpisania nowej umowy. W takiej sytuacji krajowe wydobycie, zapasy w magazynach oraz możliwości importowe – w tym przez Białoruś – dają w sumie 25,6 mld m sześc. gazu rocznie, przy zużyciu 19 mld.



Jako kolejny moment pojawienia się ryzyka koncern wskazał dzień 18 maja 2020 r., kiedy wygasa kontrakt między Gazpromem a EuRoPol Gazem na tranzyt rosyjskiego gazu gazociągiem jamalskim do Europy Zachodniej. W razie odcięcia dostaw z gazociągu jamalskiego oraz rewersowych z Niemiec możliwości dostaw będą na poziomie 33,1 mld m sześc. rocznie – ocenia PGNiG.



Na wielkość tą będą się składać dostawy gazu rosyjskiego przez Białoruś i Ukrainę, przez terminal LNG, z UE – inną drogą niż przez rewers na Jamale, krajowe wydobycie i magazyny.



Według spółki, w przypadku jednoczesnej materializacji obydwu tych ryzyk od 1 stycznia i 18 maja 2020 r., zdolności dostaw do Polski innymi drogami będą na poziomie 28,6 mld m sześc. rocznie.



Koncern zaznaczył, że z końcem 2022 r. roku zakłada zakończenie Kontraktu Jamalskiego dostawy gazu z Gazpromem i przejście od 1 stycznia 2023 r. na dostawy do Polski z Norwegii i jako LNG.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W2019 r. zużycie gazu w Polsce wyniesie ok. 19 mld m sześc., z czego 4 mld z krajowego wydobycia, 9 mld zakupione w Rosji, 3,5 mld zakupionego w Unii Europejskiej – nie tylko przez PGNiG – oraz 2,5 mld m sześc. zakupionego jako LNG – przypomniała spółka.