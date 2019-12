Premier: Mamy jedną z najdłuższych państwowości. To fenomen, że przetrwaliśmy

Mamy jedną z najdłuższych państwowości w Europie, a nawet na świecie. To fenomen, że przetrwaliśmy i przenieśliśmy wartości charakterystyczne dla Polski. Chciałbym, by ta inspiracja z przeszłości rzutowała na przyszłość i była motorem do działania – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Premier wziął udział w debacie „Cześć Historio! Nowe trendy opowiadania o historii” w Filmotece Narodowej.

Jak podkreślał, „było wielkie wydarzenie, które do dzisiaj odciska piętno na polskiej historii, a mamy aspiracje, by było też ważne dla świata – Solidarność”.



– To wielki ruch związkowy, który tak naprawdę był wielkim dążeniem do niepodległości, suwerenności, wolności, sprawiedliwości - takich wartości, które przyświecają życiu wszystkich dobrych ludzi. Kto nie chciałby, aby było sprawiedliwie, dobrze, by było demokratycznie, by Polska była wolna? – pytał.



Nawiązał też do wyświetlanego przed debatą filmu.



– Ta solidarność jest dla mnie cały czas drogowskazem do działania, a zarazem piękną historią, którą tutaj w filmie wyraził jeden z budowniczych Gdyni - że musimy szukać tego, co nas łączy, co pozwala nam lepiej współpracować. Bo z jednej strony mamy element konkurowania między sobą, ale z drugiej - współpracy, czyli tego, co tworzy lepszą płaszczyznę do rozwoju – mówił szef rządu.



Podkreślił, że „za jego życia” najważniejszym wydarzeniem, zjawiskiem, była właśnie Solidarność, ale – jak wskazał – w polskiej historii, nawet tylko ostatniego wieku, takich wydarzeń było więcej. Jak zaznaczył premier, „głębia historyczna powinna być doceniona”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Mamy jedną z najdłuższych państwowości w Europie, a nawet na świecie, trwającą ponad tysiąc lat i to jest pewien fenomen, że pomiędzy dwoma kamieniami młyńskimi z dwóch stron przetrwaliśmy i przenieśliśmy pewne wartości bardzo charakterystyczne dla Polski. I chciałbym, by ta inspiracja z przeszłości rzutowała na przyszłość, na nasze życie, by była motorem do działania, motywem przewodnim, rzeczywistym pragnieniem dobra, pragnieniem lepszego życia, lepszej Polski, lepszego świata – powiedział Mateusz Morawiecki.