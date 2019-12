Prezydent: Jestem dumny z polskich zakładów meblarskich

– Jestem dumny, kiedy patrzę na polskie zakłady meblarskie, które rozwijają się nie tylko w kraju, ale także podejmują ekspansję zagraniczną – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w fabryce mebli w Nowym Mieście Lubawskim.

Prezydent podkreślał, że od 30 lat „w wolnej Polsce można śmiało realizować największe wizje gospodarcze, można się rozwijać, kiedy można działać na wolnym rynku”, ale trzeba mieć ku temu „talent, samozaparcie, szczęście i umiejętności”, których nie brakuje przedsiębiorcom z branży meblarskiej.



– Jestem dumny, kiedy patrzę na tutejsze zakłady, ale także inne rozsiane po całej Polsce, kiedy słyszy się o tej inwestycji realizowanej w Lidzbarku Warmińskim i wielkiej inwestycji, która będzie realizowana na Białorusi – mówił.



Precyzując podkreślił, że ma na myśli nie tylko wysyłanie mebli na cały świat po to, żeby je sprzedawać na różnych rynkach, ale także „rozchodzenie się z produkcją na różne kraje”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W skład Grupy Meblowej Szynaka, która zatrudnia ponad 3,5 tys. pracowników, wchodzi siedem nowoczesnych zakładów produkcyjnych, centrum logistyczne, wystawiennicze i konferencyjno-szkoleniowe. To polska wielopokoleniowa firma rodzinna z ponad 60-letnią tradycją, należąca do czołowych producentów mebli w kraju.Podstawowa działalność firmy MM Szynaka-Interline to produkcja mebli i elementów meblowych, z wykorzystaniem jako surowca m.in. sosny, buka rdzeniowego, dębu i orzecha.