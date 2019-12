Obraz słynnego polskiego malarza sprzedany na aukcji za ponad 3 mln zł

„Wit Stwosz jako dziecko”, wczesny obraz Jana Matejki, został 10 grudnia sprzedany na aukcji zorganizowanej przez warszawski Dom Aukcyjny Polswiss Art. Prywatny kolekcjoner dzieł sztuki zapłacił za niego ponad 3 miliony złotych.

„Dama z gronostajem” zmieni miejsce ekspozycji To już ostatni weekend, kiedy można zobaczyć „Damę z gronostajem” w głównym gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. Za kilka dni obraz Leonarda da... zobacz więcej

To była wyjątkowa aukcja. Głównie dlatego, że można było na niej kupić dzieło Jana Matejki, a w prywatnych kolekcjach jest zaledwie kilka olejnych obrazów tego malarza. Ilekroć dzieło mistrza trafiało na licytację, było to wielkie wydarzenie w świecie sztuki.



Namalowany w 1855 r. obraz (Matejko miał wtedy 17 lat) przedstawia kilkuletniego Wita Stwosza. Dzieło było licytowane od kwoty 800 tys. zł, ostatecznie osiągając cenę ponad trzy razy wyższą.



Prywatny kolekcjoner zapłaci za niego 2, 85 mln zł. Do tej kwoty musi doliczyć opłaty aukcyjne (18 proc. ceny obrazu), więc w sumie wyda ponad 3 mln zł.



Na aukcji sprzedano też „Portret kobiety w białej bluzce” Olgi Boznańskiej. Wystawiony za 650 tys. zł obraz osiągnął cenę 1, 7 mln zł (nie licząc opłat aukcyjnych). Taką samą cenę osiągnęło dzieło „M41” Wojciecha Fangora.

#wieszwiecej Polub nas