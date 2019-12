TK: Utrata praw majątkowych przez nieprzerejestrowane w terminie – niekonstytucyjna

Przepis, który pozwala na pozbawienie praw do udziału w majątku likwidacyjnym wspólników spółki wykreślonej z rejestru sądowego jest niezgodny z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Chodzi o regulację zawartą w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z utworzeniem nowego Krajowego Rejestru Sądowego spółki musiały dokonać do końca 2015 r. wpisu do tego rejestru. Zgodnie z przepisem, którego niekonstytucyjność uznał TK, majątek spółek, które nie przerejestrowały się w określonym terminie nabywa nieodpłatnie Skarb Państwa.



Pytanie w sprawie zgodności z konstytucją tej regulacji skierował do Trybunału Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, rozpatrując sprawę członka spółki, której majątek – w tym współwłasność nieruchomości w stolicy w związku z nieprzerejestrowaniem – nabył Skarb Państwa.



Trybunał Konstytucyjny orzekł jednogłośnie, że przepis ten jest niekonstytucyjny. Zdaniem TK pozbawienie wspólników ich praw majątkowych do udziału w majątku likwidacyjnym spółki nie jest ani celowe, ani też niezbędne i konieczne. Tym samym – jak wskazał Trybunał – jest to nadmiernie dolegliwe. W konsekwencji TK uznał, że regulacja ta jest niedopuszczalną ingerencją ustawodawcy.

Trybunał zwrócił uwagę, że swoboda ustawodawcy w kształtowaniu treści praw podmiotowych nie jest bezwzględna i nieograniczona.

Jak wskazał TK, istotne ograniczeniom podlegają rozwiązania, które wiążą się z koniecznością ingerencji w istniejące stosunki prawne. – Ustawodawca nie może bowiem arbitralnie kształtować treści i granic poszczególnych praw majątkowych – podkreślił TK.



Zdaniem TK doprowadzenie do przerejestrowania wszystkich podmiotów funkcjonujących w obrocie prawnym nie wymagało pozbawienia wspólników ich praw majątkowych. Trybunał podkreślił, że sama utrata bytu prawnego spółek, które nie złożyły w przewidzianym czasie wniosku o przerejestrowanie, spowodowało osiągnięcie zamierzonego przez ustawodawcę celu.



Trybunał wydał orzeczenie w pięcioosobowym składzie, któremu przewodniczył sędzia Zbigniew Jędrzejewski; sprawozdawcą był sędzia TK Leon Kieres. Wyrok TK jest ostateczny.