Prezydent będzie zabiegał o wyższe świadczenia emerytalne

– Będę walczył o 13. emeryturę, godną waloryzację emerytur i rent przynajmniej o 70 zł oraz wyższą emeryturę minimalną – zadeklarował podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powiedział, że spotkał się z prezes ZUS, szefową ministerstwa rodziny, a później z premierem, by omówić te sprawy.



– Miałem bardzo długą rozmowę z panią prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z panią minister rodziny pracy i polityki społecznej. Dyskutowaliśmy na temat przyszłości systemu emerytalnego, możliwości emerytalnych państwa. Potem rozmawiałem długo z panem premierem także na ten temat – poinformował prezydent.



– Chcę państwa zapewnić o jednym - będę ze wszystkich sił walczył i wierzę w to, że w tym roku uda się uzyskać po pierwsze to, że 13. emerytura znowu zostanie wypłacona – zapowiedział Duda.



Zapewnił, że wysokość świadczenia będzie nie niższa niż to, co zostało wypłacone w zeszłym roku.



– Trzynastka emerytalna i rentowa na pewno nie będzie niższa, a jaka będzie jego ostateczna wysokość, zobaczymy – zaznaczył prezydent. Zapewnił też, że będzie waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.

– Powiedziałem: panie premierze, nie wyobrażam sobie, żeby to była waloryzacja o przysłowiowe 10 zł, bo to jest nic. To po prostu tylko denerwuje emerytów i rencistów, zwłaszcza tych, którzy mają najniższe uposażenia. To musi być kwota, którą widać w portfelu, minimum 70 zł – relacjonował Duda.– Powiedziałem, że jest również w moim przekonaniu konieczność podwyższenia najniższej emerytury – relacjonował prezydent. Przypomniał, że wynosiła ona w 2014 r. 750 zł i że od tego czasu to minimum jest stopniowo podnoszone. – Ale ja powiedziałem: ona musi wynosić minimum 1,2 tys. zł – mówił.– To jest naprawdę kwestia elementarnej przyzwoitości i tak się wstępnie umówiliśmy z panem premierem, że ta najniższa emerytura w tym roku osiągnie poziom 1200 zł – oświadczył prezydent.