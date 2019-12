„Zimny Księżyc” nadchodzi

„Zimny Księżyc” lub „Księżyc długich nocy” – taką nazwę nosi grudniowa pełnia. Jest wyjątkowa dlatego, że jest ostatnia w roku, nasz naturalny satelita jest widoczny podczas najdłuższych nocy i zwiastuje nadejście zimy.

Moment pełni nastąpi w czwartek o godz. 6.14 czasu polskiego. Zachód Księżyca w Polsce tego dnia następuje między godz. 6.01 (Opołonek) a 6.59 (Świnoujście), a więc nasz naturalny satelita będzie albo poniżej horyzontu – na wschodzie i południowym wschodzie, albo nisko nad nim – na pozostałym obszarze.



Znacznie lepszy efekt uzyskamy, obserwując Księżyc bliżej pory kulminacji – przypada ona między godz. 23.01 (Horodło) a 23.42 (Cedynia) w środę – i z dala od miejsc zanieczyszczonych sztucznym światłem.



Choć w grudniu księżycowa pełnia rozjaśnia najdłuższą noc, nie oznacza to, że tegoroczny „zimny Księżyc” jest najjaśniejszy. W czasie pełni będzie on dość daleko od naszej planety, ok. 390 tys. km. Perygeum (punkt orbity w najmniejszej odległości od ziemi) Księżyca znajduje się nieco ponad 360 tys. km od nas.

źródło: kalendar.k-ce.pl, national-geografic.pl

Właśnie na początku drugiej dekady grudnia ma miejsce w naszych szerokościach geograficznych najwcześniejszy zachód Słońca (nie jest to zjawisko jednoczesne z najkrótszym dniem). Na równoleżniku Warszawy (52 stopnie 15 minut) najwcześniej Słońce zachodzi 13 grudnia, od następnego dnia zachody są już coraz późniejsze. Im dalej na północ, tym ta data jest późniejsza. Najpóźniejszy wschód Słońca na tym samym równoleżniku ma miejsce 30 grudnia (im dalej na północ, tym wcześniej).