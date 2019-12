Wielka wyrwa w centrum stolicy Brazylii. Samochody wpadły do dołu

W centrum stolicy Brazylii w Brasílii niespodziewanie pękł fragment asfaltu i zapadła się ziemia. Cztery samochody zaparkowane prawidłowo wpadły do dołu. Wyrwa powstała w sąsiedztwie budowy i w okolicy lokalnej szkoły – poinformował dziennik „Correio Braziliense”. Do zdarzenia doszło, gdy padał deszcz.

Pojazdy były zaparkowane obok barierek ochronnych, które oddzielały ulicę od prac budowlanych przy klinice medycznej. Prawdopodobnie nie będą się nadawać do dalszego użytku. Nie ma ofiar, nikt też nie ucierpiał. Ewakuowano budynek, obok którego doszło do zapaści ziemi.



Nie udało się jeszcze ustalić przyczyn zdarzenia. Policja przeprowadzi śledztwo w tej sprawie.



Strażacy poinformowali, że doszło do przerwania instalacji wody deszczowej, co mogło mieć wpływ na pęknięcie asfaltu i powstałe zniszczenia.

#wieszwiecej Polub nas