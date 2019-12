„Dokument bardzo groźny dla Polski”. Waszczykowski o Europejskim Zielonym Ładzie

– Jest to dokument bardzo groźny dla Polski. To jest próba wyeliminowania tańszych sposobów produkowania energii z węgla, by narzucić droższe koszty produkcji np. w Polsce, wyeliminować konkurencję polską – mówił w TVP Info na temat przyjętego właśnie przez KE planu klimatycznego „Europejski Zielony Ład” europoseł, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Jego zdaniem plan jest „silnie motywowany ideologicznie”.

– Jest to dokument bardzo groźny dla Polski. Mamy w tej chwili nową odsłonę rywalizacji w Europie. Od lat toczy się wojna ideologiczna, spowodowana przez lewicowo-liberalną koncepcję rozwoju demokracji. Następną odsłoną było uderzenie w gospodarkę protekcjonistycznymi działaniami prezydenta Macrona, który chciał zawiesić swobody europejskie: przepływ ludzi i usług. Mamy teraz wielką akcję klimatyczną, której celem jest dokładne przeoranie całej gospodarki europejskiej – mówił.



– To będą duże koszty, to nie ma nic wspólnego z rozwojem gospodarczym. To ograniczenie rozwoju gospodarczego, to niesłychanie ambitne, naiwne plany motywowane ideologicznie, których celem jest zmienić nasz kontynent, który przegrywa. Przegrywa nie klimat, bo jako Europa jesteśmy jednym z mniejszych twórców negatywnych zjawisk klimatycznych. Są inne kontynenty i one będą zyskiwać, jeśli ten program wejdzie w życie – dodawał.



Zdaniem Waszczykowskiego następnym krokiem może być próba wymuszenia przyjęcia programu na Radzie Europejskiej. Polityk przytoczył też historię, która jego zdaniem dobrze oddaje mentalność unijnych elit.



– Duża grupa urzędników pojechała do Madrytu koleją, by nie lecieć samolotem, nie zostawiać tego śladu węglowego. Ze względu na strajki we Francji jechali do Madrytu 14 godzin i zapłacili za bilety kolejowego trzykrotnie więcej. W imię ideologii narazili podatnika europejskiego na trzykrotnie większe koszty, niż gdyby lecieli samolotem – powiedział.

Polityk dodawał, że po wprowadzeniu planów Ursuli von der Leyen UE musiałaby wydawać na przestawienie swoich gospodarek co roku 260 mld, co najmniej do 2030 r.– To niebotyczne koszty, na które oczywiście nie ma pieniędzy. Te środki trzeba będzie zabrać, poprzesuwać z różnych innych sektorów. Tak jak mówią entuzjaści tego programu klimatycznego, „Europa powinna zmienić swój sposób życia” – mówił europoseł.

Zdaniem Waszczykowskiego niektórym zachodnim gospodarkom może zależeć na przyspieszeniu wdrożenia planu.



– Jest kilka gospodarek europejskich, które przegrywają konkurencję. Pamiętam jedno z ostatnich spotkań, które miała premier Szydło z prezydentem Macronem w listopadzie 2017 r. On wyrażał absolutne zdziwienie, że my stworzyliśmy przez te 30 lat tak konkurencyjną gospodarkę, która rywalizuje w niektórych sektorach z Francją – mówił.



Jak wyjaśnił Waszczykowski, „w związku z tym Francja musi uciekać się do praktyk protekcjonistycznych.



– To są te frustracje części europejskich gospodarek. Przegrywają konkurencję ze światem, więc chcą narzucić inne standardy funkcjonowania. To próba wyeliminowania tańszych sposobów produkowania energii z węgla, by narzucić droższe koszty produkcji np. w Polsce, wyeliminować konkurencję polską – uważa europoseł.



Jego zdaniem „stoją za tym wielkie koncerny, które chciałyby narzucić inne formy produkcji energii”.



Komisja Europejska przyjęła w środę rano Europejski Zielony Ład - poinformowała na briefingu szefowa KE Ursula von der Leyen. To projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 r. W PE plan dostał poparcie grup politycznych zrzeszających zdecydowaną większość europosłów.