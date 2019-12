W Ekwadorze powstała „kołyska życia”

Siostry benedyktynki w Santo Domingo de los Colorados otworzyły pierwsze w Ekwadorze okno życia, które w tamtejszej kulturze nazywa się „kołyską życia” (cuna de la vida). W tym kraju dość często zdarzają się porzucenia noworodków i niemowląt, zwłaszcza przez ubogie, młode matki.

W mediach w Ekwadorze niepokojąco często pojawiają się informacje o porzuceniach dzieci. Nie wszystkim maluchom udaje się przeżyć. Zdarzają się bulwersujące przypadki, np. 2 września matka zostawiła trzydniową dziewczynkę w pudełku, które podzuciła na ruchliwej ulicy.



Ktoś przez przypadek tam zajrzał i zobaczył dziecko. Policjanci sądzili, że już nie żyje. Pomoc jednak nadeszła w porę i dziecko zostało ocalone; dziewczynka trafiła do sierocińca i dostała imię Sofia.



W przytułku siostry benedyktynki opiekują się ok. 40 dziewczynkami. Wciąż przyjmują porzucone dzieci, które są znajdowane prawie codziennie. Myśl o założeniu okna życia na wzór tych, które są w Polsce, nurtowała siostry już od kilku lat.



„Kołyska życia” powstaje właśnie przy domu sióstr benedyktynek. Udało się zainteresować i zaprosić do współpracy tamtejsze władze miasta i Ministerstwo Zdrowia. Uroczyste otwarcie odbyło na 10 grudnia z udziałem przedstawicieli miejscowych władz państwowych i Kościoła.

#wieszwiecej Polub nas

Noworodek w rzeszowskim oknie życia 17 sierpnia w rzeszowskim Oknie Życia znalezione niemowlę. Chłopiec, któremu siostry z Domu Samotnej Matki wybrały imię Jacek jest zdrowy, trafił... zobacz więcej

W Ekwadorze problem odpowiedniego zabezpieczenia dziecka jest poważny. Zdarzają się tam nawet zaginięcia i porwania „na narządy”. Nie można zostawić dziecka samego nawet na krótką chwilę, aby ktoś nie wykorzystał „kołyski życia” dla własnych celów – poinformowały siostry miejscowe media.

Matka, która podejmie decyzje o zostawieniu dziecka, musi nacisnąć przycisk, który automatycznie otwiera okno do kołyski. Jeżeli nie włoży dziecka, zamknie się ono po 40 sekundach. W środku jest umieszczona kołyska, która jest elementem inkubatora. Zapewnia wygodę i bezpieczeństwo. Kołyska waży dziecko i wysyła sygnał alarmowy do sióstr. Dzięki zamontowanej kamerze przełożona może obserwować ją na swoim smartfonie.



Po 60 sekundach od włożenia dziecka zbrojone okno zamyka się automatycznie, a kołyska ucieka z pola widzenia i „chowa” dziecko w bezpiecznym zakątku. Siostra przychodząca po dziecko musi wpisać kod zdejmujący alarm, aby mogła wejść do środka. Dzięki temu automatycznemu systemowi pozostawione dziecko na pewno będzie bezpieczne.



Po włożeniu dziecka „kołyska” się zamyka, a matka automatycznie dostaje informację na piśmie, potwierdzającą zostawienie dziecka, i informującą, jakie są jej prawa.



Benedyktynki pracują w Santo Domingo w Ekwadorze od wielu lat. Cztery z nich są Polkami, jedna – Ukrainką mówiącą po polsku, a dwie – Ekwadorkami. To dzięki inicjatywie matki przełożonej s. Karmeli – prywatnie Ewy Pilarskiej z Płocka – powstaje „kołyska życia” i to właśnie ona będzie miała bezpośredni podgląd internetowy, co się tam dzieje.