Andrzej Duda: Jesteśmy dziś potęgą rolną na skalę światową

Jesteśmy dziś potęgą rolną na skalę światową; polska żywność jest nie tylko dobra, ale przede wszystkim konkurencyjna na całym świecie – mówił prezydent Andrzej Duda w Nowym Mieście Lubawskim. Podkreślał też znaczenie faktu, że Polska ma komisarza UE ds. rolnictwa.

Prezydent spotkał się z mieszkańcami powiatu nowomiejskiego w woj. warmińsko-mazurskim. Mówił, że ziemia na tych terenach bardzo często przechodziła „w obce ręce”.



– Cieszę się, że w ciągu ostatnich lat tę ziemię udało się zabezpieczyć przed tym, by nie była wyprzedawana w ręce obcego kapitału. To niezwykle ważny proces. Dobrze, że udało się tę fatalną tendencję, to negatywne, to zbrodnicze dla Polski i dla polskich rolników działanie zatrzymać – zaznaczył prezydent Duda.



Przypomniał, że większość ziem powiatu nowomiejskiego to tereny rolne, na które trzeba patrzeć w sposób szczególny.



– Dla mnie bardzo ważną sprawą jest praca polskich rolników i to, co dla Polski tworzą, to, czym Polskę zasilają na co dzień – płody polskiej ziemi, efekt pracy polskich rolników, efekt pracy polskich gospodarstw rolnych, przede wszystkim tych rodzinnych – dodał prezydent.



Wyraził pogląd, że Polska jest dziś potęgą rolną na skalę światową.



– Ogromna część naszego eksportu, cały czas wzrastającego, to są właśnie produkty rolne. Ogromna część naszego PKB, które cały czas wspaniale nam rośnie na przestrzeni ostatnich lat, jest uzyskiwana właśnie z produkcji rolnej – wskazywał Andrzej Duda.

Jak podkreślił, produkcja ta jest coraz bardziej nowoczesna, ale też zachowuje wiele bardzo tradycyjnych walorów.



– Dzięki temu nasza żywność nie tylko jest bardzo dobra, ale przede wszystkim jest znakomicie konkurencyjna na całym świecie – przekonywał prezydent.



Podziękował rolnikom z powiatu nowomiejskiego za ich wkład pracy w rozwój polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki. Wyraził też zadowolenie z faktu, że Polska ma swojego komisarza ds. rolnictwa – Janusza Wojciechowskiego.



– Chcemy, żeby w sposób szczególny ten właśnie sektor naszej gospodarki był z tego punktu widzenia unijnego zadbany – powiedział Duda.



Prezydent nawiązał też do historii Nowego Miasta Lubawskiego. Podkreślał, że przez większość swej historii było miastem polskim.

#wieszwiecej Polub nas

– Można śmiało mówić: to jest polskie miasto, to przez większość czasu było polskie miasto. To jest polskie miasto i ma swoich wspaniałych polskich mieszkańców – powiedział.

Dziękował mieszkańcom Nowego Miasta Lubawskiego za budowanie polskości. – To między innymi dlatego właśnie Nowe Miasto Lubawskie jest dziś częścią Polski – zaznaczył Andrzej Duda.



Prezydent podkreślił, że rząd będzie walczył o to, aby dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągnęły taką wartość, jaką mają średnio w Unii Europejskiej.



– Będziemy walczyć o to, aby dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągnęły taką wartość, jaką średnio mają w Unii Europejskiej; z całą pewnością komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski będzie o tę sprawę zabiegał – dodał Andrzej Duda.



– To jest ogromnie ważne. Dzisiaj jeszcze cały czas jesteśmy poniżej tej średniej - to już niewiele – bo faktem jest, że one z roku na rok cały czas wzrastały, ale jesteśmy poniżej tej średniej i trzeba – bo to jest kwestia elementarnej sprawiedliwości – żeby polski rolnik otrzymywał przynajmniej takie same dopłaty bezpośrednie jakie są średnie w Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Duda.



Dodał, że z całą pewnością komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski będzie o tę sprawę zabiegał.