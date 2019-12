Błaszczak: Patrzymy w przyszłość NATO z optymizmem

Minister obrony Mariusz Błaszczak złożył życzenia żołnierzom państw sojuszniczych stacjonującymi w Polsce z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie wigilijne miało miejsce w bazie lotniczej 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Minister w trakcie spotkania z żołnierzami w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu dziękował żołnierzom wojsk sojuszniczych za ich obecność w Polsce. Wskazywał, że święta Bożego Narodzenia to okres, gdy dokonujemy podsumowań i planujemy przyszłość. – Rok, który zbliża się do końca, był szczególny – ocenił.



Przypomniał, że w 2019 r. świętowaliśmy 70-lecie NATO, 20 lat obecności Polski w Sojuszu, a także 15-lecie przystąpienia do UE.



– To ważne rocznice. Polska znacząco zmieniła się przez te lata, przechodząc od struktury wojskowej typowej dla bloku wschodniego, do państwa przeznaczającego na obronność 2 proc. swojego PKB, (państwa) z siłami zbrojnymi biorącymi udział w misjach zagranicznych, jednego z liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił.



Błaszczak dodał, że dzięki ciężkiej pracy polityków, dyplomatów i przede wszystkim żołnierzy „jesteśmy cenionym i wiarygodnym członkiem NATO”. Podkreślił, że „Polska jest ważnym uczestnikiem NATO-wskiego planu gotowości”.



Szef resortu obrony przypomniał, że „jedną z sześciu brygad lądowych tworzy, jako państwo ramowe, wojsko polskie”. – Zgłosiliśmy także udział dwóch eskadr F16 – zaznaczył.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, portal tvp.info

Z kolei dowódca Wysuniętego Dowództwa Amerykańskiej Dywizji płk Phil Brooks zaznaczył, że „sojusz między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest niezmiernie silny”. – Nasze siły zbrojne są bardzo dumne, że mogą służyć ramię w ramię z waszymi siłami zbrojnymi – powiedział płk Brooks.Minister Mariusz Błaszczak podczas spotkania wigilijnego złożył żołnierzom życzenia świąteczne i podzielił się z nimi opłatkiem.