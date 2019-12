Co trzeci polski przedsiębiorca nie jest zadowolony z działania skarbówki

Niemal co trzeci polski przedsiębiorca jest niezadowolony z działalności organów podatkowych, a ponad połowa odwołuje się od decyzji pokontrolnych skarbówki - wynika z badań PwC przeprowadzonych wśród firm w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak podano w komunikacie PwC, polscy przedsiębiorcy na tle regionu są znacznie częściej niezadowoleni z działania organów podatkowych. Na niezadowolenie wskazało 31 proc. z nich, a 57 proc. poinformowało, że odwołuje się od decyzji pokontrolnych polskiej skarbówki.



– W związku z częstym brakiem jednoznaczności co do tego, jak należy stosować przepisy podatkowe w praktyce, 64 proc. firm w Europie Środowo-Wschodniej przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat zwróciło się do krajowych organów podatkowych o pomoc lub udzielenie wyjaśnień – informuje firma.



– Co ważne, jedynie 43 proc. respondentów oceniło pomoc udzieloną przez organy podatkowe jako dobrą lub bardzo dobrą, 38 proc. jako zadowalającą, a 19 proc. stwierdziło, że uzyskane wyjaśnienia nie były zadowalające – czytamy w raporcie PwC.



Spośród podatników z naszego regionu najbardziej usatysfakcjonowani działaniami organów podatkowych byli respondenci ze Słowacji i Litwy (50 proc.), Łotysze (41 proc.) i Bułgarzy (38 proc.). Na przeciwległym biegunie znaleźli się niezadowoleni respondenci ze Słowenii (37 proc.), Polski (31 proc.), Czech (30 proc.) oraz Bośni i Hercegowiny (22 proc.).

#wieszwiecej Polub nas

Jak wyjaśniono, do najczęściej wymienianych przyczyn niezadowolenia z działalności organów skarbowych należały długie terminy rozstrzygania lub odpowiadania na zapytania (39 proc.), „brak rozliczalności” i profesjonalizmu urzędników podatkowych (32 proc.), przedłużające się kontrole skarbowe (31 proc.) oraz obsługa infolinii (27 proc.).Z odpowiedzi respondentów wynika, że większość kontroli skarbowych w regionie trwa poniżej trzech miesięcy (47 proc. badanych). W przypadku 15 proc. kontrole trwały jednak ponad rok.

Chociaż w wyniku ponad połowy kontroli na podmioty nakładane są dodatkowe zobowiązania podatkowe o wartości poniżej 100 tys. euro lub kontrole takie nie skutkują dodatkowymi zobowiązaniami (27 proc.), niemal 60 proc. respondentów skarży się, że kontrole skarbowe mają negatywny wpływ na działalność firmy. Związane jest to z czasem trwania kontroli (26 proc.) lub ilością informacji i dokumentów, które należy przedłożyć w trakcie czynności sprawdzających (21 proc.).



Z badania wynika, że większość kontroli dotyczyła podatku od osób prawnych, a zwłaszcza transakcji zawieranych między spółkami wewnątrz grup kapitałowych oraz kosztów z tytułu nabywanych usług, a także kwestii związanych z podatkiem VAT, gdzie najczęściej sprawdzano sposób obliczenia podatku naliczonego.



Większość przedsiębiorców w Europie Środkowo-Wschodniej (62 proc.) zaniechała odwoływania się od decyzji pokontrolnych określających zobowiązanie podatkowe.



„Jedynie w Polsce większość respondentów (57 proc.) postanowiła skorzystać ze środków odwoławczych. Jednak w skali regionu tylko 38 proc. odwołań od decyzji pokontrolnych było skutecznych w całości lub części, choć niektóre sprawy nie zostały jeszcze sfinalizowane” – zauważono w komunikacie.



Zgodnie z informacją badanie dotyczące sporów podatkowych i ich rozstrzygnięć zostało przeprowadzone przez sieć Tax Controversy and Dispute Resolution (TCDR) PwC w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wzięło w nim udział 872 respondentów, reprezentujących kadrę kierowniczą z obszarów finansowo-podatkowych, którzy w okresie od marca do września 2019 r. wypełnili ankietę internetową.