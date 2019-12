FIFA chce odzyskać pieniądze od Platiniego

Komitet zarządzający FIFA zwrócił się do władz tej organizacji o podjęcie kroków prawnych przeciwko Michelowi Platiniemu w celu odzyskania 2 mln franków szwajcarskich. Niejasne okoliczności otrzymania tej kwoty doprowadziły w przeszłości do zawieszenia Francuza.

64-letni Platini, niegdyś znakomity piłkarz „Trójkolorowych”, został w 2015 r. wykluczony z wszelkiej działalności piłkarskiej przez Komisję Etyki FIFA, ponieważ cztery lata wcześniej przyjął w niejasnych okolicznościach dwa miliony franków szwajcarskich od ówczesnego szefa FIFA Josepha Blattera. Początkowo kara Francuza miała trwać osiem lat, ale została później skrócona do czterech.



„Administracja FIFA powinna podjąć stosowne kroki przed odpowiednimi organami w Szwajcarii przeciwko panom Blatterowi i Platiniemu w celu zapewnienia, aby 2 mln franków szwajcarskich nienależnie wypłacone przez pana Blattera na rzecz pana Platiniego zostały zwrócone FIFA, wraz z odsetkami i kosztami (...)” – napisał przewodniczący komitetu zarządzającego FIFA Mukul Mudgal, cytowany przez Associated Press.



Dyskwalifikacja Platiniego zakończyła się w październiku 2018 r. Słynny Francuz ten czteroletni okres nazwał „najdłuższym urlopem w długiej piłkarskiej karierze”. Kilka tygodni temu przyznał, że stęsknił się za działalnością w futbolu i jest gotowy wrócić. Podkreślił, że nie zamyka przed sobą żadnych drzwi i dostrzega kilka opcji.



W czerwcu Platini został zatrzymany i był przesłuchiwany w sprawie wyboru Kataru na gospodarza mistrzostw świata w 2022 roku. Prokuratura bada możliwe nieprawidłowości przy wyborze organizatora mundialu w 2022 r., do którego doszło na kongresie w Zurychu w grudniu 2010 roku.

Istnieją podejrzenia, że mogło dojść do przekupienia członków Komitetu Wykonawczego FIFA w zamian za oddanie głosu na Katar, który pokonał w głosowaniu m.in. USA i Anglię. Jednocześnie wybrano wówczas Rosję na gospodarza MŚ 2018.