Disney pracuje nad nowym filmem o perypetiach Kevina

Disney potwierdził, że trwają prace nad nową wersją historii tytułowego bohatera filmu „Kevin sam w domu”. W roli głównej wystąpi Archie Yates, jedna z gwiazd „Jojo Rabbit”. Obok Archiego w filmie zagra znana z kultowego „The Office” Ellie Kemper i Rob Delaney, który wystąpił w „Deadpool 2”.

Według źródeł magazynu „Variety” Yates nie wcieli się w kultowego Kevina McCallistera, ale zagra nową postać, nawiązującą jednak do bohatera oryginalnej serii. Choć pierwotnie spekulowano, że Ellie Kemper i Rob Delaney zagrają rodziców głównego bohatera, to informator „Variety” twierdzi, że przypadną im inne role. Będą na ekranie parą, ale z głównym bohaterem nie będą spokrewnieni.



Za reżyserię nowej wersji tego filmu odpowiada Dan Mazer, który ma na koncie komedię „Co ty wiesz o swoim dziadku?” oraz scenariusz do „Borata” i „Bruno”. Nad scenariuszem pracują Mikey Day i Steeter Seidell, którzy w dorobku mają pracę nad programem „Saturday Night Live”.



Nie jest jeszcze znana data premiery nowej odsłony Kevina. Wiadomo za to, że prace na planie mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2020 r.



W kultowym filmie z 1990 r. Kevin został przypadkowo pozostawiony przez rodziców, którzy wyjechali na wakacje do Paryża. W tym czasie chłopiec musi chronić swój dom przed parą włamywaczy, których grają Joe Pesci i Daniel Stern.



Film „Kevin sam w domu” był wielkim hitem, zarobił ponad 470 mln dolarów na całym świecie. Sukces sprawił, że powstała kontynuacja. Film „Kevin sam w Nowym Jorku” również odniósł ogromny sukces.

#wieszwiecej Polub nas