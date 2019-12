Pijany kierowca przyjechał po blisko setkę przedszkolaków

Blisko setka przedszkolaków ze Świebodzina w woj. lubuskim nie pojechała na swoją pierwszą wycieczkę. Dwa autokary, które wysłał po nie przewoźnik, nie powinny były poruszać się po drodze. Na domiar złego kierujący jednym z nich miał 0,32 promila alkoholu w organizmie.

Jak poinformował Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, jedno z przedszkoli w Świebodzinie zorganizowało wycieczkę do teatru dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Ich wyjazd nie doszedł do skutku.



Dyrekcja przedszkola zwróciła się do służb o skontrolowanie pojazdów, ponieważ na wycieczkę miało pojechać aż 92 dzieci. Inspektorzy ITD kontrolujący kierowców i autokary mieli wątpliwości co do ich stanu technicznego i stanu trzeźwości jednego z kierowców, wezwali patrol policji.



– Badanie wykazało, że kierowca jednego za autobusów miał 0,32 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że autobus, którym przyjechał po dzieci, nie ma badań technicznych dopuszczających go do jazdy i przewozu osób. Do tego drugi z autobusów miał uszkodzoną sprężarkę układu hamulcowego – powiedział Ruciński.



Dodał, że dzieci nie udały się w podróż, ponieważ nie zdołałyby dojechać na czas, a nie było możliwości przesunięcia spektaklu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kierowca autokaru, który był po alkoholu, odpowie za to wykroczenie przed sądem, a na przewoźnika nałożone zostaną kary za stan techniczny pojazdów, które podstawił do przewozu dzieci.