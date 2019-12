Tokarczuk: Jestem zawstydzona, że polski rząd odmówił przyjęcia imigrantów

– Przyjedzcie do Polski, to normalny kraj, ale nie jest tak kolorowy jak Szwecja. Brakuje mi tego w moim małym kraju. (…) Jestem zawstydzona tym, że polski rząd odmówił przyjęcia imigrantów – mówiła pisarka Olga Tokarczuk na spotkaniu z młodzieżą w szkole w imigranckiej dzielnicy Tensta w Sztokholmie. Informację podał portal wpolityce.pl.

– Polski rząd nie jest otwarty, mam nadzieję, że możemy to zmienić – mówiła noblistka do dzieci.



Laureaci nagród Nobla, przede wszystkim w dziedzinie literatury, od 30 lat odwiedzają dzieci ze szkół w Rinkeby oraz Tensta – dzielnic, w których często dochodzi do strzelanin oraz podpaleń samochodów.



Olga Tokarczuk we wtorek odebrała w Sztokholmie złoty medal i dyplom noblowski. Do późnego wieczora noblistka bawiła się na bankiecie w ratuszu. Nie oznacza to jednak jeszcze końca Tygodnia Noblowskiego. Pisarka weźmie udział jeszcze m.in. w przyjęciu wydanym przez szwedzką rodzinę królewską na Zamku Królewskim, a także spotka się z dyplomatami na raucie przygotowanym przez Ambasadę RP w Sztokholmie.

#wieszwiecej Polub nas