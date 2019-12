„Wstrząsające dane”. Jest projekt zmiany przepisów ws. dostępu dzieci do pornografii

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało projekt przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przed pornografią. Jak zaznaczają autorzy projektu, polskie dziecko pierwszy kontakt z pornografią ma średnio przed ukończeniem 12. roku życia. Wśród dzieci w wieku 14-16 lat blisko 60 proc. chłopców i ponad 20 proc. dziewcząt przyznaje się do oglądania pornografii. – Dane zaprezentowane w raporcie stowarzyszenia są wstrząsające. (…) Podjęcie szybkich działań jest konieczne. Myślę, że te kroki nastąpią szybko – skomentowała sprawę w rozmowie z portalem tvp.info Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny.

Przepisy mają na celu ochronę dzieci i nie zakazują udostępniania pornografii osobom dorosłym. Część rozwiązań projektu opiera się na postulatach wyrażonych m.in. w nowej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, którą Polska będzie musiała implementować do września 2020 r. Chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku.



Projekt zawiera definicję tzw. „kwalifikowanych treści pornograficznych”, ustanawia instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców i podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora będzie m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.



Prace zespołu roboczego trwały od listopada 2018 r. Zostały do nich zaproszone takie podmioty jak Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (jednostka badawcza Ministerstwa Sprawiedliwości), Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, IAB Polska, Fundacja Panoptykon, NASK oraz Związek Dużych Rodzin 3+.







Urszula Sowińska, członkini zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa podkreśla, że najważniejszą częścią prac zespołu było wypracowanie najbardziej skutecznych narzędzi ochrony dzieci przy uwzględnieniu takich wartości jak wolność gospodarcza, prawo do prywatności czy swoboda wypowiedzi.

Pornografia może mieć bardzo negatywny wpływ na dzieci i młodzież. Dostępne badania potwierdziły, że korzystanie z pornografii przez dzieci i młodzież, może prowadzić nie tylko do uzależnienia, ale także do dysfunkcji seksualnych. Może mieć wpływ na trwałość rodzin, ale również sprzyja postawom uprzedmiotawiającym człowieka, w szczególności kobiety.Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce pokazują, że konsumpcja pornografii wywołuje podobne zmiany w pracy mózgu do obserwowanych w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub hazardu.

Równocześnie, z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej na grupie ponad 10 tys. uczniów w wieku od 14 do 16 lat wynika, że 10,2 proc. chłopców w tej grupie wiekowej ogląda pornografię od 3 do 5 razy w miesiącu, prawie 10 proc. robi to od 6 do 10 razy w miesiącu, niemal 11 proc. od 11 do 30 razy w miesiącu, a co najmniej raz dziennie ogląda ją aż 11,3 proc. chłopców. Polskie dziecko pierwszy kontakt z pornografią ma średnio przed ukończeniem 12. roku życia. Wiele z takich dzieci jest regularnymi konsumentami pornografii.



– Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w pracę zespołu roboczego. Chcemy równocześnie podkreślić, że autorem projektu jest Stowarzyszenie Twoja Sprawa, a udziału w pracach zespołu nie należy traktować jako poparcia przez którąkolwiek z instytucji ostatecznej wersji projektu ustawy – podkreśla Izabela Karska, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Twoja Sprawa.



Niektórzy przedstawiciele nie brali udziału we wszystkich spotkaniach zespołu. – Uważamy, że wzięliśmy pod uwagę ogromną większość uwag, które były podnoszone przez uczestników prac zespołu, a z pewnością projekt nie zawiera rozwiązań, co do których większość członków zespołu podniosłaby zastrzeżenia – informuje Izabela Karska.







– Dzieci potrzebują lepszej ochrony, zarówno przed pornografią jak i przed innymi zjawiskami, takimi jak patotreści. Najlepsze rozwiązania mogą powstawać w dialogu, a zespół roboczy prowadzony przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa taki dialog umożliwiał – powiedziała Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest ważnym głosem w dyskusji, jak lepiej chronić najmłodszych przed szkodliwymi treściami. Jesteśmy zadowoleni, że w trakcie prac zespołu mogły wybrzmieć różne argumenty – poinformował Sylwester Szczepaniak, który obserwował prace zespołu z Ministerstwa Cyfryzacji.



– To dla nas ważny projekt – podkreśla Judyta Kruk, rzecznik prasowa Związku Dużych Rodzin 3+. – Rodzice czekają na wsparcie. Na razie jesteśmy pozostawieni samymi sobie wobec praktyk przemysłu pornograficznego – zaznacza.



Portal tvp.info skontaktował się w tej sprawie z Dorotą Bojemską, przewodniczącą Rady Rodziny.



– Raport stowarzyszenia jest wstrząsający. Widać, że mamy z tym realny problem. Widać, że kwestia oglądania pornografii przez dzieci to nie sprawa przypadkowych kontaktów, a regularnego dostępu do takich treści – skomentowała sprawę Bojemska.



– Jestem przekonana, że będziemy się tym zajmować. Następne posiedzenie Rady planowane jest na 10 stycznia, natomiast być może uda nam się spotkać w tej sprawie już wcześniej. To wymaga konkretnych rozwiązań prawnych. Jest tu bardzo wysokie poparcie społeczne, widać, że jest to sprawa, która łączy, sprawa obywatelska. Ustalenia stowarzyszenia zrobiły duże wrażenie, chyba nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę jako obywatele, rodzice i politycy z tego jaka jest skala problemu. Podjęcie szybkich działań jest konieczne. Myślę, że te kroki nastąpią szybko i my jako rada jesteśmy gotowi do rozmów na ten temat – dodała.



Projekt przepisów został opublikowany na stronie www.opornografii.pl. Stowarzyszenie Twoja Sprawa umieściło na stronie również serię infografik szczegółowo wyjaśniających genezę projektu, przyjęte założenia legislacyjne, jego główne elementy, sankcje i proponowane przepisy proceduralne.