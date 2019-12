Strajk nauczycieli, bilet do USA i „Zniewolona”. Tym żył polski internet

Ile kosztuje krowa i bilet do USA, co to jest escape room i strajk nauczycieli – to zagadnienia, które w tym roku elektryzowały polskich internautów. My przyglądamy się temu, jakie zagadnienia interesowały Polaków najbardziej w minionych latach.

Co roku Google publikuje listę najpopularniejszych haseł mijających 12 miesięcy, która pokazuje, co najbardziej interesowało internautów. W tym roku na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się strajk nauczycieli. Użytkownicy szukali też informacji o wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborach parlamentarnych.



Intrygująco wygląda lista najczęściej wpisywanych w wyszukiwarkę Google pytań. Internautów najbardziej frapowało to, czym jest escape room, co to jest apostazja i większość konstytucyjna. Szukano też odpowiedzi na pytania, ile odcinków ma „Zniewolona”, ile zebrał WOŚP i ile zarabiają nauczyciele, a nawet ile kosztuje krowa, bilet do USA i Netflix.

Mijający rok miał również swoje smutne oblicze. W styczniu Polską wstrząsnęła śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zaatakowany nożem na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sierpniu polscy internauci śledzili natomiast dramatyczne poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka, producenta filmowego, który zginął w wypadku na Jeziorze Kisajno.

A czego szukali Polacy w poprzednich latach?



W 2018 r. najczęściej wyszukiwanymi hasłami były: mistrzostwa świata w piłce nożnej, wybory samorządowe, RODO, niepodległość, Nanga Parbat, Meghan Markle, Tomasz Mackiewicz i Kora Jackowska.



Polacy stawiali też zaskakujące pytania, jak choćby: ile palców ma koń, ile skrzydeł ma motyl, ile zarabia radny. Niezmiennie rodaków ciekawiła kwota zebrana podczas finału WOŚP. Wśród pytań rozpoczynających się od słowa jak, dominowały takie: jak zrobić szparagi, jak głosować, jak pozbyć się muszek owocówek, jak jeść kaki, jak cofnąć aktualizację snapa, sprawdzić zwrot podatku i złożyć wniosek o 300 Plus. Internautów ciekawiło też, jak wyglądają hemoroidy i jak się robi sok z aronii.



W 2017 r. interesowało nas losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata i wybory Miss Polonia. Wiele uwagi poświęciliśmy również grzybom – zastanawialiśmy się, jak je suszyć, mrozić i marynować. Grzyby znalazły również swoje miejsce w najchętniej wyszukiwanych przepisach, obok kopytek i polewy czekoladowej.



W 2016 r. towarzyszyły nam wielkie sportowe emocje, wielka polityka i... pokemony. Polacy w wyszukiwarkę Google wpisywali wtedy najczęściej takie hasła, jak Euro 2016, Robert Lewandowski, Donald Trump. Najpopularniejsze pytanie brzmiało: Jak grać w Pokemon Go.



W pierwszej dziesiątce haseł najszybciej zyskujących na popularności znalazło się również nazwisko prezydenta elekta USA Donalda Trumpa i sam temat amerykańskich wyborów.

Eurowizja, Oscary, wybory prezydenckie – te wydarzenia interesowały Polaków w 2015 r. Ciekawość budziła też loteria paragonowa, wojna w Syrii, zamach na redakcję Charlie Hebdo. Polacy często szukali odpowiedzi na pytania: jak sprawdzić ilość punktów karnych, jak głosować, jak oglądać zaćmienie Słońca. W tym roku wyjątkowo dbaliśmy o formę, bo w pierwszej piątce zadawanych pytań pojawiło się to, jak schudnąć 5 kg.



2014 r. upłynął pod znakiem mundialu, Eurowizji i wydarzeń na Krymie. Na szczycie zestawienia najczęściej wyszukiwanych postaci znaleźli się: Anna Przybylska, Conchita Wurst i Robin Williams. Można powiedzieć, że ten rok wprowadził nas w erę mediów społecznościowych – szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, co to jest snapchat i selfie.



2013 r. był dla rodaków czasem pewnej refleksji; szukaliśmy odpowiedzi na pytania, czym jest piękno i patriotyzm, choć nie brakowało również tych bardziej przyziemnych, np. jak zrobić lukier, czym jest iban, jak segregować śmieci czy jak upolować faceta. Wydarzeniem, które cieszyło się największym zainteresowaniem internautów, był Woodstock. W pierwszej trójce znalazła się również Parada Równości i gala rozdania Oscarów.

2012 r. upłynął pod znakiem ACTA, to właśnie ten skrót najczęściej wpisywaliśmy do wyszukiwarki Google. Poszukiwaliśmy również informacji na temat tego, czym jest Kwejk, jak usunąć Facebooka, jak oszukać wariograf, a internautki zawzięcie szukały sposobu na to, jak upolować faceta. Dociekaliśmy również tego, czym jest paczyzm, tabu i nadzieja.



Program „X Factor”, piosenkarka Adele, portal Kwejk i polędwiczki wieprzowe – to hasła najczęściej wyszukiwane przez Polaków w 2011 r. Największe sportowe emocje budziła walka Adamek vs Kliczko i takie hasło przodowało też w Google w kategorii wydarzeń sportowych.



Dużym zainteresowaniem cieszyły się także: US Open 2011, Euro 2012, Liga Mistrzów 2011, Liga Światowa 2011, Wimbledon 2011, walka Kliczko z Haye, Copa America 2011, Eurobasket 2011 i mecz Polska – Argentyna. Internauci szukali też w Google informacji na temat hodowli zwierząt domowych, a najpopularniejszym hasłem były „terraria”.



2010 r. bez wątpienia należał do Justina Biebera, który pojawił się aż na trzech listach najszybciej zyskujących na popularności haseł w Polsce i na świecie. Zainteresowanie budziło również zaćmienie księżyca, gry online i portal Nasza Klasa. Miłośnicy kulinariów poszukiwali też przepisów na grzyby marynowane.